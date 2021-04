ŠA POČEO DA PREISPITUJE VEZU SA TAROM! Reper nesiguran u odluke: Videćemo šta će biti posle Zadruge, velika razlika je u godinama!

Nenad Aleksić Ša je ovog popodneva otvorio dušu Drvetu Mudrosti, a najpre se dotakao odnosa sa Tarom Simov.

- Nemamo problema, mislim, štikle nisu problem, taj dan sam bio malo tužan. Okej smo, ne svađamo se oko stvari koje smo imali ranije. Sada se samo po malo pecnemo tokom dana. To je taj kamenčić koji mora da žulja u cipeli - rekao je Ša.

- A sa ostalima? - pitalo je Drvo.

- Pa biram društvo, previše petljaju. Ja bih voleo da sebe umirim, ali takav mi je karakter, pecam se na sve gluposti. Oni su za stolom jedno, a ovako su drugačiji - dodao je Ša.

- Nenade, sada kada je prošlo neko vreme, zanima me, da li misliš da si doneo ispravnu odluku? - pitao je Drvo potom.

- Pa, šta znam. Desilo se šta se desilo, nazad nema. Videću u periodu nakon Zadruge da li je ovo bilo ispravno ili ne. Kada izađemo, Tara i ja ćemo videti šta i dalje, nadam se da će biti okej. Razlika u godinama je velika, Tara kapira stvari. O tome mogu da pričam tek kada izađem. Kajem se samo što sam jako povredio osobu sa kojom sam dugo bio, ali se ne kajem zbog odnosa sa Tarom, plovimo - nastavljao je.

- Smetate li nekom? - dodao je Drvo.

- Mislim da niko lično nema nešto protiv nas. Ne zalazim u to, ne idem po kući, i ne pitam ljude, više sam izolovan. Ne znam šta ćućore po ćoškovima, ne znaima me to iskreno. Naš najbolji prijatelj je Fran, Marko, Sandra, Matora, ona mi je brat i sestra, ali smo izgladili sve, na naš način. Tim osobama mogu da se poverim - dodao je Ša.

