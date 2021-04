ALEKS PRAVDALA SVOJU PROŠLOST, JANJUŠ STAO UZ NJU I PRIZNAO JE KAO SVOJU SUPRUGU! Nastao haos u Zadruzi: Braniću je do kraja!

Aleksandra Nikolić odlučila da je da se obrati cimerima na porodičnom sastanku i kaže joj da joj smeta kada joj pominju Bujanovac i aludiraju da se bavila nečim nemoralnim tamo.

- Ja sam u životu prošla mnogo gorih stvari, dva tri dana sam bila loše, ja vama ništa loše nisam rekla, vi meni jesi... Vi meni pevate te pesme za Bujanovac, to mene boli... Mene je život naveo na to, ne ponosim se time, to je moja greška... - rekla je Aleks.

- Da li vi imate ikakve dokaze da je ona radila nešto? Stalno asocirate na prostituciju - pobesneo je Mića.

- Ja nisam rekla da se ona bavi prostitucijom, ali taj posao je meni posao zaluđivačice, sedi sa nekim čilcom i uzima novac - ubacila se Ana Bulatović.

- A šta rade pevačice? Kad uzimate bakšiš? - urlao je Mića.

- Ana, kad radiš za bakšiš, isto igraš, pevaš, pa malo grudima... - zamerila je Sandra Ani.

- Ovako, ja moram da kažem da sam ja od danas u vezi sa Aleks. Ne u vezi, nego u braku. U braku sam i braniću svoju vezu do kraja rijalitija... Od sada sam u braku sa Aleks - poručio je Janjuš.

- Mislim da nisam najgora kao što me predstavljate... Ja pričam kako se osećam... Ja uvek tražim neku zaštitu u životu, zato se tako ponašam... - dodala je Aleks.

