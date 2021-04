ZAVRŠILA SAM NA INFUZIJI, PUCAJU MI KAPILARI! Oglasila se Necina majka nakon što ga je Ermina našamarala: Najavljujem TUŽBU!

Tokom današnjeg dana u Zadruzi je došlo do okršaja između Nenada Lazića Nece i Ermine Pašović.

Naime, Ermina je došla u konflikt sa Nenadom Lazićem, koji je nakon teških uvreda eskalirao tako da je Pašovićeva Neci udarila dva šamara. Veliki šef je istog mometa reagovao i kaznio Erminu dvonedeljnim honorarom. Sada nakon svega, javila se Necina mama koja je imala samo jednu poruku:

- Ja sam sada videla šta se desilo, ja Ermini najavljujem tužbu kao i Bori jer meni treba moje dete! Ja to ne radim zbog novca, taj novac je proklet ali da ona udara moje dete, ja to ne radim zbog novca, ali on je jadan takav da sve njih sluša i pere im stvari, a njega svi šutiraju! Ja sam zbog stresa završila na infuziji i pucaju mi kapilari, plačem i kada druga deca plaču a zamislite kako mi je kada vidim svoje dete da plače - rekla je Necina mama.

