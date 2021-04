TREBA DA SI MANJA OD MAKOVOG ZRNA! Janjuš i Maja razgovarali o vezi, on je kritikovao pa je RASPLAKAO! (VIDEO)

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su razgovarali o svom odnosu, pri čemu je Janjuš bio jako neprijatan prema njoj.

foto: Printscreen/Pink

- Meni je ovo mučenje, juče mi se zgadio dan. Ovo će mi doći glave, nemam snage - rekao je Čorba.

- Treba da si manja od makovog zrna. Ti podje*avaš i sprdaš se. Sad svaku sitnicu tražim i ne interesuje me - nastavio je Janjuš.

foto: Printscreen/Pink

- Koje su ti to fore? Što se ponašaš ceo dan tako? - pitala je Maja.

- Boli me ku*ac, odgovara ne odgovara, to je to. Nemoj da me stežeš. Devojko, proći će me sve, shvati - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen/Pink

- Đedoviću, on je bolestan, nije normalan, maltretira me psihički ceo dan. Gledaj gde hoćeš, kaže. Ne znam - plakala je Maja.

- Zato što ga muči, voli te a ovamo... - govorio je Đedović.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

01:51 Stanija Dobrojević o odnosu sa Markom Markovićem