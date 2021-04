CAR SE SLOMIO PRED MINOM, PRIZNAO ŠTA MU LEŽI NA DUŠI: Najlepša si u univerzumu, ali bismo završili kao KSENIJA PAJČIN I KAPISODA!

Filip Car kao ovonedeljni vođa nastavio je da deli budžete zadrugarima.

"Sledeći veliki budžet vrat lemurčina, ti možeš ubiti Janjuša, on može ubiti tebe, kada su nas povezivali, kada je smetalo i Janjušu, i Mini, i Peri, opet spominjem nju, ali me je ona umešala. Ti si meni od prvog dana izazivala osmeh na lice. Što se tiče tebe, ti imaš toliko veliko srce, simpatična si, draga si, ali ubijaš ljude koje voliš, svog oca, samu sebe, Janjuša, rušiš svoju lepotu i zgodnoću i stvari koje ti je Bog podario. Otac ti je dao sve u životu, a vratila si mu kako, kao bumerang ovo", izjavio je Car.

"Nataša, j*bem ti dan kada sam te upoznao sa tom glupom kaznom! Ne mogu joj dati ni veliki budžet, a ne mogu ni mali! Doktore, jesi li budan? Ne mogu Mini dati veliki budžet, ali mogu srednji! Samo iz jedne stvari, zato što si mi izgovorila brutalne psovke. Ti znaš da je situacija haotična između nas, naš odnos je katastrofa, ti meni radiš satanistčke obrede! J*bemo majku jedno drugom, Frana ne voliš i nisi zaljubljena, jedina ranjena srna si ti, proživela si haotične stvari, ti si najlepša žena u univerzumu, toliko si zgodna i posebna. Koliko god da vređam, imaš posebno mesto u mom srcu, jer sam se zaljubio u tebe, pored tebe sam spavao, kao da sam spavao 3, 4 godine! Nakon toga što bi bio najbolji prema tebi, bio bi najgori prema tebi, da bih te ubio, kao Filip Kseniju Pajčin! Smatram da si mi puno stvari uradila u inat! Često pomislim na tvoje, to što sam tebe vređao, za to me zabole k*rac, ali to za njih što sam rekao mi je krivo", izjavio je Filip.

