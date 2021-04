DA JE TRAŽIO, DISTANCIRALA BIH SE! Kristina pokušala svu krivicu da svali na Kristijana za njihov odnos, zadrugari je osudili!

Naredno pitanje u Zadruzi je postavljeno za Kristinu Spalević, a onda je istakla da je Kristijan tražio od nje da se distancira, ona bi to uradila.

"Kako vidiš odnos sa Kristijanom i kakve emocije i vajbove imaš povremeno? I da li čekaš da se napijem na naskočiš na mene, i čekaš da se nešto desi?" - pitao je Kristijan.

- Ja u Kristijana nisam zaljubljena, ali te iskre kada se vidi to je kada me nasmeje do suza. Ja njega nikada nisam gledala tako, kao i celog života gledam ko može da me nasmeje a ne fizički izgled. Ovo da čekam da se napije, je totalna glupost i to se i pre potezalo ali nije istina, i za svaki odnos je potrebno dvoje i naš odnos jeste čudan i neuobičajan. Ja sam rekla da su muškarci oko mene stalno, i ja nemam drugi komentar a da mi je rekao da se distanciramo, ja bih i uradila ne bih umrla! - rekla je Kristina.

- Kako tako pričaš, kao ne bi umrla da on ode od tebe - dodala je Tara.

- Ja sam rekla da ne bih umrla, nisam umrla ni za bratom kojeg sam ostavila u bolnici! - dodala je Kristina.

- Da tebi on prija ja shvatam, ali ti se ne odmičeš od njega kao ni on i rekla sam mu to! Ja sam uvek imala drugare sa kojima sam mogla i da spavam, ali nije normalno da si uvek pored njega i on je odlučujuća igra u vašem odnosu - rekle je Nadica.

- Ja radim kako ja osećam i kako ja hoću! - odbrusila je Kristina.

- Sve ono što vi pričate njoj, želite da kažete njemu ali ne smete da mu kažete! - vikala je Paula.

- Pošto mislite da sam zaljubljen u nju, onda ću i nju da o*jebem! - rekao je Kristijan.

