ONA BI IZNEVERILA PORODICU, JA BIH IZGUBIO ONO ŠTO MI JE SVETO Kristijan progovorio o emocijama prema Kristini, spomenuo i SUPRUGU

Kristijan Golubović je progovorio o emocijama prema Kristini Spalević i mogućoj reakciji supruge Ivane.

Ti si istakao da imaš dublji odnos sa Kristinom od prijateljskog. Koja je priroda vašeg odnosa? Šta zapravo osećaš prema njoj? - pitao je novinar.

- Mogu reći da mi je posle Čorbe najbolje legla u svemu, samo je problem što je žensko. Super je, od jutra do sutra imamo šta da pričamo. Kada nismo zajedno, ne razmišljam ni sekunde o njoj, a kada smo zajedno prisni smo, prijamo jedno drugom... Ona baca čini neke, zvezdice iz očiju, ali neće da prizna. Stari čiča ipak mora da kontroliše, znamo gde smo - odgovorio je Golubović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Anja nam je prva rekla da obratimo pažnju na to što se dešava i hvala joj. Rekao si da ti žena brani neke stvari, koje ti ne možeš da ispoštuješ i zaključio si da ne možeš da se promeniš. Da li su ta osećanja prema Kristini toliko jaka, da ne možeš da ih obuzdaš? - nastavio je Darko.

- Ja sa svim devojkama tako i onda se trzam. Kažem sebi: "Oženjen si, smeta Ivani". Ivani bi smetalo i da sedim pored nekoga sa kim se dovodim u pitanje. Dođe mi nekad preko glave. Kada je nešto konkretno, ja to kažem. Ona prija, ali moram da imam granicu. Ona bi verovatno izneverila porodicu, ja izgubio ono što mi je sveto. Tu sam negde na ivici. Imam dva načina ili skroz za isečem ili da nastavim. Ovu granicu do koje sam došao nema šanse da pređem, tu negde treperi. Neću više ni da pijem, lak sam na obaraču kada pijem, ne nosim pištolj sa sobom - pričao je Kristijan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pre neku noć si rekao da ne možeš svađe sa Ivanom i da ćeš 90% da raskrstiš... Sa kim, to nismo dobro razumeli - nastavio je Darko.

- Ja sam čekao neki konkretniji promašaj na video snimcima. Da vidim da li se desilo ono što je sve vreme tvrdio Čorba, da ona hoće u trenutku slabosti da me poljubili ili nešto. On se drži teorije zavere da je ona ubačena u pab da ga razbije. Da sam video neki diskutabilan klip, rekao bih joj da izađe iz paba. Što se tiče Ivane, ja sa njom kad se posvađam oko 4 vrste sira, ona mi zameri i Staniju i Balerinu... Što se tiče Farme, ja sam ovde zlatan. Ako budem kao Ša i pričam da blejimo, a radimo sve suprotno, onda ispadam kreten. Onda kako da raskrstim, da pređem sa ove strane reke ili da presečem sa Kristinom - dodao je Golubović.

- Zadrugari danima unazad komentarišu poljubac sa Kristinom. Mnogi su uvereni da lažeš da do poljupca nije došlo - rekao je novinar.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ako je bilo poljupca, ne sećam se. Ako postoji, važi se, ja bih stao iza toga da mi to kaže bilo ko u lice. Ovde sve kao, videli smo, nismo videli... Ako jesam, staću iza toga da sam se poljubio, staću iza toga. Ako očekuju priču kao Tara i Ša, obevaćam to se neće desiti. Ne bih to uradio svojoj supruzi. Posle onoga što se desilo, plesa, dva dana joj nije bilo dobro. Ja sam baš danas Kristinu pitao kada su se desile te promene prema meni, ona je rekla da je bilo tada kada su je svi napali. Ja ne mogu da uzmem težinu reči Mine Vrbaški o poljupcu. Da je rekao neko ozbiljniji... Ona me je posle 15 isto drpala za ruke - poručio je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:30 TOMA PANIĆ I NJEGOV TAST UKRSTILI GLASOVE! Nadeždin otac zapevao sa zetom, veselili se kao da nikada nisu bili u SVAĐI! (VIDEO)