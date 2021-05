PRIZNAO DA MU JE BOLJE BEZ LJUBAVNICE? Sandra i Ša shvatili da se on OPORAVIO od Tarine diskvalifikacije: Dobio je boju u LICU!

Društvo ucveljenom Nenadu Aleksiću Ša pravili su Marko Đedović i Sandra Rešić, koja mu je otkrila dobre strane odlaska njegove ljubavnice, Tare Simov.

- Sačekaj, strpi se, tek je dan prošao. Ne može tako brzo proći sve, ipak si spavao šest meseci sa tom devojkom. Ali si dobio boju u licu. Udahni malo - savetovala ga je Sandra.

- Jesam dobio boju, to je istina - složio se Ša.

Inače, Tara je u intervjuu istakla da je Ša labilna ličnost i da mu pune glavu.

"Meni je krivo otkako sam izašla njemu pune glavu da sam sa bivšim. On ne postoji u mojoj blizini. Navode da sam ja u njegovom stanu sa bivšim verenikom. Odjednom Marko ustaje i priča nebuloze. Sandra Rešić je odjednom protiv mene. Nisam ja toliko zastrašujuća, mogu da me pojedu komentarima. Pune Nenadu glavu. Ne mogu od stresa da spavam, gledam da mi veruje i da ga čekam. Imam 100 posto poverenja za sad. On je jako emotivan i labilan. Do njega neće stići nijedna informacija, do njega će stizati samo loše stvari", rekla je Tara za Blic.

