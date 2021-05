ŠTO SU MOJI PRIJATELJI ĆUTALI DOK SAM BILA UNUTRA? Tara Simov besna nakon diskvalifikacije, jedna stvar je NAJVIŠE ZANIMA! (FOTO)

Bivša rijaliti učesnica Tara Simov ne prestaje da se oglašava na svom Instagram profilu nakon što je diskvalifikovana zbog agresivnog ponašanja.

Tara je lomila sve po imanju i napadala Miljanu Kulić, ali i partnera Nenada Aleksića Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

Diskvalifikovana se, odmah nakon izlaska, obratila svima putem Instagram lajva.

- Kako je to odjednom Nenad najodvratniji? Zanima me isto tako odakle informacija da mene Stefan napolju čeka. Od kad sam ja to ljubavnica? Kad sam do prošle subote bila Nenadova zvanična devojka - rekla je Tara i usput pokazivali srednji prst.

Poslednje što je napisala, ticalo se njenih lažnih prijatelja u rijalitiju i pitanja koja postavljaju članovi produkcije i gledaoci.

- Gde su ova pitanja bila dok sam ja bila unutra? Gde je ovaj hejt Nenada i mene dok sam ja bila unutra? Što su moji "prijatelji" ćutali dok sam bila unutra? Sramota - napisala je ona.

foto: Printscreen

"Marko iznosi laži Nenadu da bi ga poremetio ( zna on najbolje što to radi ). Demantujem svaku reč izgovorenu iz Markovih usta", napisala je Tara.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

