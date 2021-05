NI DAN NIJE PROŠAO, A ŠA SE POKAJAO: Žao mu je što je prevario Ivanu i što je sve izgubio zbog Tare!

Tara Simov je diskvalifikovana iz "Zadruge 4", nakon čega se njen dečko, reper Nenad Aleksić Ša veoma loše oseća. Sada je o svim aktuelnim dešavanjima progovorila i Nenadova najbolja prijateljica iz rijalitija, pevačica Sandra Rešić.

Sandra je u razgovoru sa Drvetom mudrosti najpre rekla da misli da se Tarine emocije prema Ša polako gase, ali i da se reper pokajao što je zbog veze sa Simovom uništio brak sa suprugom Ivanom Aleksić.

- Mislim da se Tara ohladila, da to nije emocija koja ju je držala tih nekoliko meseci, dok se nije otkrilo, to je definitivno, to mi je rekla dve nedelje nakon njihovog ulaska u vezu, ona je meni rekla da se hladi, ali ja sam mislila da je to faza, za sve, za to što se borila, da li će ostaviti ženu ili neće, da li je istina sve što govori ili ne, a onda je ona meni rekla to... Gledaoci su svedoci, svaka svađa, pogotovo te u početku, on je njoj u više navrata rekao "Eto šta sam izgubio zbog tebe". Više puta je posle toga rekao kako je on to rekao u besu i afektu, ali ja mislim da je to rekao zato što tako misli. Mislim da se pokajao, jer je video kakve sitaucije ima sa Tarom, i da je ozbiljno mislio to što je govorio. Sve što je pričala nama, da to više nije to, da se pokajala i da se ohladila, mislim da se definitivno ohladila. Da li su to svađe, da li su to ljubomorne scene, Tara je vrlo specifična, njena svaka pomisao je ono što zamisli u glavi, Bog otac ne može to da ispravi i da negde posavetuje drugačije. Ovde smo bili mnogo zaštićeni, njih dvoje isto od negativnih komentara, kako su ljudi reagovali na to, bez obzira na to što je više od 25 godina na sceni, kada krene napad na tebe i udar, za nešto što si uradio, onda to bude veliki pakao - rekla je Sandra.

Rešićeva je zatim otkrila da je Ša trenutno u veoma lošem stanju.

- On je pukao, to sam mu govorila i ranije... Da li će ovaj pritisak, koji je sad trenutno ovde, da njega dovede do psihičkog loma, ili će totalno da preokrene, da kada nema nje, kada nema svađa, ljubomora, da će shvatiti da je mnogo lakše biti Nenad Aleksić Ša bez Tare Simov, ne znam, vreme će pokazati - rekla je pevačica.

Podsetimo, Ša je u "Zadruzi 4" sa Tarom Simov prevario suprugu Ivanu Aleksić. Tara je juče diskvalifikovana, nakon što je pre dve večeri nasrnula na Miljanu Kulić i na Nenada, a potom lomila stvari po čitavom imanju.

