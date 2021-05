PRVI TARIN INTERVJU NAKON DISKVALIFIKACIJE: Tati su pretili da će mu zapaliti kuću, nemam gde da SPAVAM! Reperov brat se NE JAVLJA

Tara Simov je smogla snage i pojavila se, pa je u prvom intervjuu nakon diskvalifikacije istakla da nema gde da spava i da se niko od Nenadove porodice nije javio.

"Nisam okej, uzastopno plačem, ne mogu da se zaustavim. Pomislila sam gde ću. šta ću kad izađem, izašla sam bez telefona, na pumpi sam pozvala oca, sedela sam tamo i plakala. Tata je pozvao moje društvo. Sačekala sam drugaricu i prešla kod nje", rekla je ona i ona otkrila da li joj je žao što je izgubila honorar:

"Htela bih da to zadržim za sebe. Znam da sam dala sve od sebe, i da sam kasnila na sastanke i sve, međutim ja sam svesna da sam dala sve od sebe. Ja kamere lomila nisam, ostale sam samo ugasila. Jedina šteta što sam uradila je što sam polomila tiganje. Polomila sam vazne i skinula tapet i što sa,m počupala kocku zida, koju mogu da pošaljem ako im treba toliko", rekla je ona.

Tara se nada da je produkcija neće kazniti.

"Ja se nadam da neće doći do toga da budem tužena, nadam se da će me kontaktirati."

"Meni je krivo otkako sam izašla njemu pune glavu da sam sa bivšim. On ne postoji u mojoj blizini. Navode da sam ja u njegovom stanu sa bivšim verenikom. Odjednom Marko ustaje i priča nebuloze. Sandra Rešić je odjednom protiv mene. Nisam ja toliko zastrašujuća, mogu da me pojedu komentarima. Pune Nenadu glavu. Ne mogu od stresa da spavam, gledam da mi veruje i da ga čekam. Imam 100 posto poverenja za sad. On je jako emotivan i labilan. Do njega neće stići nijedna informacija, do njega će stizati samo loše stvari. Njegova porodica se ne odaziva i ne odgovara mi na poruke. On je forsirao da odem u njgov stan. Njegov brat ne odgovara na poruke. Niko mi ne odgovara. Mom tati se javio neko, predstavili su se kao njegovi rođaci iz Rovina, ne znam da li je to istina. Javili su se i rekli da su u kontaktu sa njegovom tetkom i da je njoj loše i da su na usluzi da dođem kod njih dok Nenad ne izađe. Još nemam gde da spavam, još nemam gde da spavam, ne jedem ništa, smršala sam 10 kilograma", u suzama je pričala Tara i dodala:

"Postoji pozadina iza svega što se meni dešava. Nije prvi put da se snađem, nije mi teško spavala sam na plaži u Grčkoj."

"Verujem da njegova porodica nema lepo mišljenje o meni, samo bi mi bilo drago da se čujem sa njima. Nenadu bih rekla da ga volim najviše na svetu, i sve što sam mu rekla je bilo u besu", pričala je Tara u suzama", a onda spomenula i Ivanu Aleksić.

"Nisam ja neko ko treba da traži oprost od Ivane, Nenad treba. Ne bih volela da se sretnemo, a aako dođe do toga rekla bih joj da mi je žao što je povređena i što se desilo sve ovako i to preko televizije. Nikakve pretnje mi nisu stizale. Tati su stizale pretnje da će mu zapaliti kuću. Moj tata je išao kod lekara, imao je tahikardiju, gušenje, zbog stvari koje mu stižu. Ne želim da komentarišem u kakvom sam odnosu sa majkom. Tata nije protiv Nenada i te veze", rekla je ona.

