SIGURNO HOĆE NEKOG KO IMA PARE! Čorba otkrio da Tara traži SIGURNOST, spomenuo i njenog bivšeg VERENIKA: Možda ju je zato OSTAVIO!

Milan Janković Čorba je u Rajskom vrtu razgovarao sa Drvom Mudrosti. On je otkrio sve o pojedinim odnosima u Beloj kući, a osvrnuo se i na bivše devojke.

- Juče sam se posvađao sa Kristijanom zbog Dragane jer sam je kometarisao a ona me je napala i onda je Kristijan skočio na mene. Kristina i ja imamo sada normalan odnos, komuniciramom, imamo super odnos. Ne verujem da je Kristijan tako reagovao zbog našeg sukoba. Sve je moguće. Njegova reakcija juče nije bila normalna. Što se tiče njihovog odnosa, ne kometaršem više to jer su me svi napali da ih ja napadam. Mada me njihov odnos sumnjiv - rekao je Čorba, a onda se osvrnuo na Taru.

- Taru jako dobro poznajem, ali mi je ono ponašanje jako čudno. Ona je potencirala njegovu nervozu, umesto da ga poštedi. Ona ne mari ni za šta,razbila je sve po kući, a njega je to povredilo baš. Nadam se da je one balone poslala da jer ga voli, a ne da to radi iz nekog drugog razloga. Ona je svesno htela da ode odavde, sve je namerno radila. Ja kada sam to primetio, tj njeno takvo ponašanje, ja sam se distancirao od nje. Ja bih bio smireniji, a ne kao Ša što je bio ljubomoran, i što je penio onako. Morao je da bude malo mudriji - rekao je Čorba.

Drvo je zanimalo da li i Čorba misli da je Tara zbog novca sa Ša.

- Iskreno ne bi mi to bilo strano, sve je normalno kod Tare. Ona je izgubila dosta para, i pričalo se da je to razlog što je otišla. Njoj treba sigurnost kad onako lako gubi novce, sigurno traži nekog ko ima novac. Možda ju je Stefan ostavio zbog toga. Svi znamo da je Ša imućan sada, a da li je ona sa njim zbog toga, sve je moguće - komentarisao je Čorba.

- Što se tiče odnosa Maje i Janjuša ja bih to drugačije radio sa njom. Kada mu mjauče ja bih joj doneo mleko i tunjevinu da je nahranim, a onda kada bude zaspala lajao bih joj na uvo. Ja bih pomogao Janjušu, ali mi je glupo da pričam sa njim posle svega - pričao je Čorba o Maji i Janjušu.

