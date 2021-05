NAKON JAVNOG OBEĆANJA DA ĆE JANJUŠA OSTAVITI NA MIRU, MAJA PONOVO NAPADA: Bivši ljubavnici ponovo u ŽESTOKOM klinču! (VIDEO)

Iako je tokom prethodne noći obećala da će Marka Janjuševića Janjuša ostaviti na miru neko vreme, Maja Marinković to ipak nije uradila. Danas je ponovo došlo do svađe, a on je zahtevao da se ona skloni od njega.

- Ostavi me na miru! - rekao je Janjuš.

- Ti si mene prvi vređao! - zamerila je Maja.

- Koliko si kvarna, to je strašno - poručio je on.

- Iskuliraj se - govorila je Maja.

- Neću da se iskuliram, nemoj da mi se obraćaš do kraja rijalitija - rekao je on.

- Prvi si me sad dirao - nastavila je da ga optužuje ona.

- Molim te, ostavi mi na miru - rekao je on.

- Psuješ mi seme - govorila je Maja.

