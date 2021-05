KRISTIJAN RASKINUO SA KRISTINOM PRED SVIMA ZA CRNIM STOLOM: Zvanično je, nemamo ljubavnu vezu, ne prelazim preko nekih stvari!

Počela je raspodela budžeta Kristijana Golubovića, a na samom početku iznenadio je sve.

Prve budžete dao je Kristini Spalević, Milanu Jankoviću Čorbi, Mišelu Gvozdenoviću i Janjušu.

"Ovako, Čorbi da ne napominjem zašto, on je ovde kao sin, brat, jedini prijatelj koji ima mane. Poginuo bi za mene, kao i ja za njega. Drago mi je što se spojio sa Teodorom ponovo. Želim ti sve najbolje, sinoć si bio odličan. Napolju te čeka moja pomoć do groba. Znaš samo šta može da me okrene protiv tebe, a to je izdaja", rekao je Kristijan.

foto: Printscreen

"Druga Kristina, najmilija, najbliža srcu. Ušli smo u vezu, uradio sam supruzi nažao. U 90 posto mi odgovara, ali ima i dosta mana koje mi idu na živce. Ja ginem za zadatak, kao pravi komenandant, nešto doviknem, a ona mi je odbrusila nešto što nije u redu. Zvanično sada govorim, nemam sa njom više nikakvu ljubavnu vezu. Ako devojka, koja ne može da ispoštuje čoveka na sitnice, ne može da me prati u životu", poručio je Golubović.

foto: Printscreen

"Ja je obožavam, draga mi je srcu, ali preko nekih stvari ne mogu da pređem. Ako mi Ivana nije tako reagovala, a prevario sam je, mogu i devojku koju znam mesec i po dana", rekao je Kristijan.

Kurir.rs/K.Đ.