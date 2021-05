NJEGA GLEDA, A MENE GREBE, TRAŽI SAMO S*KS! Janjuš zgrožen Majinim ponašanjem, ponovo LJUBOMORAN na Čorbu!

Tokom porodičnog sastanka Teodora Bilanović je javno isprozivala Maju Marinković kako gleda u Milana Jankovića Čorbu, nakon čega se i Marko Janjušević Janjuš uključio u temu.

- Kur*eština raspala. Samo hoće ku*ac, gleda njega, a mene grebe - komentarisao je Janjuš.

- Drugi su to primetili, ja sam video nekad, ali ja na nju ne obraćam pažnju - rekao je Čorba.

- Istina je! - rekla je Teodora.

Nakon toga se pokrenula i naredna tema, gde se Bora Santana javno izvinio povodim sinoćne drame sa Necom.

- To je sa moje strane katastrofalno, sramota je šta je sinoć izašlo na male ekrane. Obukao sam se po hiljaditi put. Samo ću reći da je katastrofalno to što se on vratio sa nekom pričom da sam ja kažnjen - počeo je Santana.

- Nije tačno ja sam samo nagađao - rekao je Neca.

- Ja sam kriv jer sam sebi dozvolio ovakve stvari, meni je majka svetinja. Po stoti put ću ponovoiti, bude li mi još jednom nešto tako rekao - dodao je Bora.

