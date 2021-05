TARA JE SVE VREME NA TESTU! Ša poručio da i dalje VOLI Simovu, ali da će mu se EMOCIJE UGASITI ukoliko se ona USUDI da uradi OVO!

Voditelj je podsetio Nenada Aleksića Ša da je pričao sve najlepše o svojoj supruzi, sve dok nije saznao da je u kontaktu sa Vladimirom Tomovićem, a Ša je onda poručio da i dalje voli Taru Simov sa kojom je javno raskinuo.

"Ja bih se ogrešio da ne kažem da je to bilo lepih sedam godina. Ali u poslednjem periodu, nešto nas je ipak gušilo. Kad smo sami u stanu, kao da se ni ne pogledamo. Ušao sam ovde, zaljubio se, zavoleo. Ti detalji sa Tomovićem, to me je preseklo. Kada bih bio 100% siguran da Tara ima nekog, ugasile bi mi se emocije ovako. Ja sam takav. Tako je bilo i sa (Darijom)", rekao je Ša i dodao:

"Mogu da volim da umirem za nekim, ali ako saznam neki detalj... Na sve ovo što sam uradio da saznam da je Tara sa nekim, u sekundi bi mi se ugasile emocije. Darija me je ostavila pre "Farme", ali me je posle sačekala, dolazila nam je u salon, pričala kako niko nije bio takav prema njoj, što se uvek ispostavi kao tako. Kažem, da saznam da je Tara ušla sa nekim u vezu, nikad ne bih bio sa njom. Preko tih stvari ne prelazim", poručio je Ša.

