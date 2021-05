ŠA GAZI PREKO SUPRUGE I MRTVIH! Nadica oplela po Aleksiću, a onda joj on vratio DUPLOM MEROM! (VIDEO)

Zadrugari imaju zadatak da izaberu najbeskrupuloznijeg među njima, a prva koja je iznela svoje mišljenje bila je Paula Hublin.

- Što se tiče psovanja, vređanja, komentarisanja, osobe za koje mislim da nemaju granice, ne boje se da povrede nekog... To su Filip Car, Bora Santana i Marko Đedović. Oni nemaju ni u čemu granicu... Ni kada komentarišu, ni kada psuju, ni kada vređaju - istakla je Paula, a zatim je ustala Nadica Zeljković:

- Ja ću naravno navesti Ša. On gazi i po meni i po supruzi. Gazi preko mrtvih. To si ti, Ša. To je iz lične perspektive. Što se drugih tiče, to je Car. Definitivno beskrupolozan. Navešću i Miljanu... Nesnošljiva je i gazi preko svih... - rekla je Nadica, a onda je ustao Nenad Aleksić Ša:

- Ja ću kratko. Ćao divni ljudi za stolom, drago mi je što sam sa vama ovde. Naravno, Nadica na prvom mestu... Ona je bez premca. Gazi preko mrtvih, udara na ono što vam je sveto, što vas i te kako boli iz vaše prošlosti. Juče je Dragani rekla kao: "Ti si doživela traumu". Udara perfidno gde te najviše boli. Ima te seljčake fore. Provuče najpodlije, najbezobraznije. Najsurovija je. Istina vas boli, ali ja sam taj koji će da iz vas izvuče vaše pravo lice. Nadica broj jedan. Car u svađama sa Minom, to je baš brutal... Miljana u svakom smislu. Miljani svaki epitet možemo da navedemo. Eto, broj jedan je Nadica, dva Miljana, treći Car. Nadam se da će da se popravi, tek je ušla u 70 - istakao je Ša.

