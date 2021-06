NAKON ŠTO SU MINA I MIŠEL OZVANIČILI VEZU, OGLASIO SE PEVAČEV BRAT! Otkrio šta njegova porodica misli, a NAJVIŠE se nadaju OVOME!

Odnos Mine Vrbaški i Mišela Gvozdenovića mnogima je bio veliko iznenađenje kada su se prvi put poljubili. Taj odnos se nastavio čas mirno, čas burno, čak su odlučili da ne budu zajedno, ali to nije dugo potrajalo.

foto: Printscreen/Pink

Njih dvoje su sinoć sedeli na klupici i uživali u romantičnoj večeri, noć su proveli zajedno, a ovog jutra, u razgovoru sa Milicom Kemez, otkrili su da su ponovo zajedno. Ovim povodom oglasio se Mišelov brat Saša koji je otkrio šta njegova porodica misli o njegovoj vezi sa Minom.

- Mislim da je lepo da se druže i da ipak kad izađu mogu da pokušaju nešto da vide kako će to funkcionisati. A ovako neka se druže, maze i paze. Malo pevaju, malo se ljubakaju i biće im super (smeh). Što reče Mina, ona mora da odluči sama sa sobom da li je to ono što želi. Mi se slažemo sa Mišelovom odlukom uvek, a vreme će pokazati da li je ta odluka dobra. Mišel je prešao preko nekih reči i nadamo se da je Mina shvatila da je on zaista kvalitetna osoba za nju - izjavio je Mišelov brat.

foto: Printscreen

