CAR IZGOREO OD BESA I NAPAO MIŠELA ZBOG MINE! Filip pred svima osuo paljbu po pevaču, Nadica SKOČILA na njega: Ti si bolestan!

Mišel Gvozdenović ovonedeljni je vođa u rijalitiju Zadruga, a ne red je došlo da raspodeli budžet. Kada je stigao do Filipa Cara, bivšeg dečka svoje sadašnje devojke Mine Vrbaški, u Zadruzi je nastao haos.

foto: Printscreen/Pink

- Hoćeš da komentiram odmah ili? Do večeras ću se ohladiti - odmah se ubacio Car.

- Uvek moraš da podbodeš - pokušao je Gvozdenović da dođe do reči.

- Od kad si u vezi sa mojom bivšom ženom malo slabije - bockao je Filip.

- Ja sam ovde naučio da nemam komplekse. Kad si sa Minom u odnosu imaš averziju. Mišel je i muško i žensko ime, a Filip samo muško. Govorim ovim ljduima samo da me ne iznervira dao sam mu veliki budžet. Neću ti pričati pod kojim okolnostima si sa Minom. Pet puta sam ti rekao priđi joj, razgovaraj, budi dobar sa njom. Savetovao sam te da joj daš priliku, daće ti priliku - besneo je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Kad smo kod Mine, nije mi se svidelo - pokušao je da objasni Mišel ali ga je Filip prekinuo.

- Ja sam tebi dao veliki budžet! Rekao sam najviše sam se ogrešio o Mišela! Izvinjavao sam ti se, dobar odnos smo imali. Odnosio sam se prema tebi jako dobro, rekao da Minu neću dirati. Nikad nisam rekao da smrdiš - urlao je Car.

- Da si mi dao mali budžet i rekao Mina je moja devojka, ti si bio loš. Govorio sam ti stvari koje će proći kod nje, kad si napravio ono kod wc-a - histerisao je Filip.

foto: Printscreen/Pink

- Rekao čovek "Mišel bi pre slupao Minu u glavu nego ja" -rekao je Gvozdenović.

- Da! To i mislim - odgovorio je Car.

- Da si rekao sada je moja devojka, nekada je bila tvoja, bio si grozan prema njoj i njenoj obitelj, iz poštovanja prema njoj ne mogu ti dati više od 2000 - nastavljao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Ti meni daješ 2000 na kontu neke svađe od pre 8 meseci! Daj da te naučim - odbrusio je Filip.

- Ja sam stariji i iskusniji i prošao više sveta! Zanemarićemo to, dajem ti mali budžet jer voliš da me poniziš i nisi me ispoštovao, da ne bude da sam pi*ka! Nisi me ispoštovao za Minu! Treća stvar zameri sam što je rekao da bih je udario pre nego ti - branio se Gvozdenović.

- Da sam rekao nemoj Mišel, ona je ku*va, odnos vam je fejk... Ja sam njemu indirektno sve rekao. Znaš zašto me ovo vređa? Nikad nisam ušao u konflikt sa tobom, ni kad si sa njom, ni kad nisi, naš odnos je isti - objašnjavao je Filip Car.

foto: Printscreen/Pink

- Jel si bolestan? Da znamo. Ispadaš budala i kreten! Koga ćeš ti da savetuješ? Pustite Filipa, ipak je bolestan - ubacila se Nadica.

- Jel treba da kažem da je vaša mezimica ku*vetina koja se je*ala za 2000 dinara - upitao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Ti ustaješ ovde i pominješ mene! Ja ne pominjem da si psovao Mininog brata. Ne mešaj se u moj i Nadičin odnos! Filipe, nemoj da jedeš go*na! Imam poštovanja prema njoj i njenim godinama, nisam je vređala - ubacila se Miljana Kulić.

- Rekao si da je on malouman, a ti nisi, ti si bolestan! - odbrusila je Nadica Filipu.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:35 JELENA KOSTOV NA KURIR TELEVIZIJI 5 MESECI NAKON POVREDE: Otkrila da li ima posledice, a sve što joj se desilo ju je BAŠ TRGNULO!