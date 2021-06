NADAM SE DA JE SADA OPUŠTENIJA! Ša presrećan što je GALANTNO dao Tari 50.000 € i PLATIO NJEN DUG, a svojim izlaganjem SVE ŠOKIRAO!

Nenad Aleksić Ša naredni je gostovao u radio-emisiji "Amnezija", pa komentarisao svoju odluku da Tari Simov plati dug od 50.000 evra.

- Nije ovo samo dokaz ljubavi, nego nešto što sam osećao da treba da uradim. Nadam se da je Tara sad opuštenija. Ja sam osećao da to treba da uradim, uvek stojim iza onoga što ću uraditi. Nisam ni najmanje lud, koliko god ljudi mislili da meni treba stručna pomoć.

Za to vreme su Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš komentarisali njegov potez i izlaganje.

- On je došao kod mene i rekao da želi da plati bez obzira na sve, već je doneo tu odluku. On veruje u to u šta veruje, ali je na sastanku ispalo da ne veruje Tari dok je ne bude video - komentarisao je Đedović.

