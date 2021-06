KRISTIJAN GOLUBOVIĆ OPET BLATI ŽENU: Držala me 4 sata u špajzu zbog STANIJE, iživljavala se, polupala mi sve, komšije su ČULE!

Kristijanu Goluboviću pušten je snimak na kojem ne izgovara baš lepe reči o svojoj supruzi Ivani Veljović, koju već duže vreme javno vara sa pevačicom Kristinom Spalević.

"Ono što sam najviše želeo rušila je konstantno. Dete me gledalo konstantno kao degenerika, a sve sam učinio. I zakleo sam je, kad se rodi, nemoj nikad da se posvađamo pred njom', zaklela mi se i namerno, uvek se svađa kad je dete tu, dete plače, vršti, namerno da me napravi šizofrenikom kao što je ona!", izjavio je Kristijan u prikazanom klipu, pa potom prokomentarisao to što je rekao.

foto: Printscreen

"Mene je moja rođena žena držala kao u pušionici, u špajzu, četiri sata zaključanog. Iživljavala se, polupala mi je par hiljada evra, sve telefone i sve laptopove, zato što je trebalo da idem da se nađem sa Stanijom da rešim neke stvari. Komšije su čule sve, nisu mogli da veruju, kažu mi šta si sebi dozvolio...", pričao je Kristijan.

"Kada sam bio u Nemačkoj u zatvoru, u samici, maštao sam da imam sina. Na Badnji dan 1995. sam dobio sina, s Danijelinim plavim očima i mojim ramenima. Kada sam video Ivanu, poželeo sam ćerku s mojim očima i mojim ramenima. Sve mi je Bog dao što sam poželeo, što se tiče dece i žena. Ali ta sreća, da nekom udarim šamar i da mi daju pet godina, to su stvari koje me najviše bole", izjavio je.

foto: Printscreen

Otkrio je i koje su mu sada najveće želje kada je u pitanju njegova ćerka, koja ima šest godina.

"Da je ispratim 1. septembra u školu, da je odvedem na maturu i da je odvedem pred oltar s mužem u crkvi. S njenim prvim dečkom i mužem. Da ne dozvolim da se šegači kao ove moderne devojke, da se izubija po telu i srcu i da uđe u brak ovakva i onakva kao ove devojke, koje su primer kako ne treba živeti i kakav ne treba biti", rekao je.

foto: Damir Dervišagić

Kristijan je izjavio i kako primećuje da njegova žena stalno pokušava da odvoji ćerku od njega kad god se igra sa njom, kao i da on nikada ne bi digao ruku na dete.

"Tresem se kad je vidim da tuče dete po du*etu, dobijem nagon da je bacim s terase. U redu, to je deo vaspitanja... Ne mogu da udarim nju, pogotovo ne pred majkom. Može tako grubo da je udari po ruci, ali ne po guzi. Neke stvari sam mnogo trpeo, ali ona uvek viče 'SUP' i 'Centar za socijalni rad'...'nemoj ovo, nemoj ono'...", završio je Golubović.

Kurir.rs/K.Đ.