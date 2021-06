REKAO JE DA SAM ABORTIRALA, TO ME JE ZABOLELO! Aleks ne odustaje od TUŽBE protiv Filipa Cara, a preko ovoga NE MOŽE da pređe!

Zadrugarka Aleksandra Nikoliuć je otkrila da ne odustaje od tužbe protiv Filipa Cara, a onda je urnisala Ša, Maju i Janjuša.

- Bila sam u ekipi sa Sanjom i njim, nisam se toliko svađala koliko sam mogla. Rekla sam da ću da završim komunikaciju sa njim kad prođe Zadrugovizija. Ostala sam pri tome da ću ga tužiti, da sestra prekopira snimke gde je rekao šta je rekao. Niko mi nikada nije rekao reči kao on, čak se i Ša tu uključio - započela je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ša je zabolela istina. Mi smo bili okej kad je Tara izašla, pre toga nije smeo da mi se obraća. Čak smo jeli zajedno, pričali... Kada sam iznela istinu o Tari, tad je krenuo da skače za sve. Rekao nešto što me je zabolelo, da sam abortirala, to me najviše boli. On se uhvatio za to i rekao: "Šta kao, dećko nije hteo da ti plati piće, nego te naterao da abortiraš". Preko toga ne mogu da pređem. Aludira da sam imala odnos sa Šebezom, to je glupost, mi smo se samo jednom poljubili. Izmišlja priče. Ja njega žalim. Čovek nije svestan šta je uradio, tek će biti kada izađe. Ko zna kako će završiti kada bude izašao - rekla je Nikolićeva, pa se vratila na Cara:

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam se na Mišela naljutila što je poslao Sanju i Cara u izolaciju. Fascinantno mi je to, ja mislim da to nije prava ljubav. Kao ostalo tri, četiri nedelje do kraja rijalitija, oni se pitaju da li da uđu u vezu. Znači to je zbog rijalitija, mislim da ona pravi priču, a njemu je dosadno - istakla je Aleks, pa prokomentarisala Maju i Janjuša:Uh... Generalno, Janjuš je njoj i u svađama govorio da ne radi neke stvari zbog njegovog deteta. Maja je sebična osoba, kao neko dete, spremna na sve samo da dobije nešto. A on je ustao i rekao da neće da budu zbog njegovog deteta. Ja razumem njegovu ženu. Zamisli pustiš dete kod njega, a tamo se Maja i on grebu. Maja zaista loše utiče na Janjuša. Oboje su krivi, ali ona je prva ta koja je započinjala grebanja, uništavanje stvari. Ako je iole normalan, prekinuće taj odnos. Da sam ja na njenom mestu, do ovoga ne bi došlo. Taj njegov karakter, okačite mačku o rep, videla sam ih zajedno po kući - završila je razgovor ona.

Kurir.rs/M.M.

