ISKORIŠĆAVAO SI JE I IGRAO SE SA NJENIM EMOCIJAMA! Zadrugari napali Mišela što se POGIRAO sa Miljanom, ona završila u SUZAMA!

Rialda Krahasanović izabrana je za ovonedeljnog vođu, a tom prilikom Mišel Gvozdenović javio se za reč.

- Ne zameram ti budžet, zameram ti to što si ironično rekla za Miljanu i mene. Ja sam obavio zadatak, kao što ste Matora i ti, Bora i Neca. Ja sa Miljanom neću da se družim. Suludo je da se sa njom družim posle svega. Što se tiče sukoba sa Miljanom, manje više svi smo ih imali, pa i ti, pa smo svi spustili loptu. To nek ocene ljudi, to sam ti zamerio - govorio je Mišel.

- Što se tiče Mišela i Zadrugovizije, ja sam sa Mišelom spustila loptu. I sebi sam zamerila što sam se spuštala na onaj nivo i pravila budaletinu do sebe. Danas sam videla da se čudno ponaša prema meni, napravio je neku distancu, vratio se na ono od pre sedam godina. Verovatno ste mu vi napunili glavu, on je zlopamtilo, ja ne - govorila je Miljana.

- Ovako je najbolji odnos i to je to - rekao joj je Mišel.

- Arogantan je, ne može da zaboravi neke stvari, okej... Ne mora... - bila je tužna Kulićeva.

- To nikada ne može da se zaboravi, mi nikad ne možemo biti zadrugari - nastavio je pevač.

- Daješ joj nadu, pa je šutneš jer ti je Mina rekla da ti ne treba to. Družio si se juče normalno sa njom - skočio je Lepi Mića.

- Miljana je sada iskorišćena - smatrao je Đedović.

- Da, da, davao sam joj nadu, obećavao kule i gradove! - bio je ironičan Gvozdenović.

- Jutros mi je rekao da ne želi da priča sa mnom, a juče smo pevali, pričali, nema veze... - bila je tužna Kulićeva, koja je završila u suzama.

- Nije lepo da se bilo igra sa tuđim emocijama! - poručila je Rialda.

- Miljana ne može biti žrtva do kraja života, ali nije pošteno to što si uradio - dodala je Ermina.

- Evo, pošto hoće da Miljana bude žrtva neki, Miljana, ja ti se izvinjavam. Ja sam sa tobom nastupao da ne izgubim honorar, nastupao bih sa bilo kim - rekao je besno Mišel.

