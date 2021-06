TAKI IZNERVIRAN ZBOG SVAĐE MAJE I JANJUŠA KOJA JE DIGLA BELU KUĆU NA NOGE: On nije normalan, moraju pod HITNO da se razdvoje!

Protekle noći je ponovo došlo do velikog sukoba Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša. Njih dvoje su se posvađali, a onda je došlo do pljuvanja, udaranja i vređanja, zbog čega je moralo da reaguje i obezbeđenje.

foto: Printscreen

Zbog svega ovoga oglasio se Taki Marinković, koji je bio vidno ogorčen i besan na Janjuša zbog načina na koji se ophodi prema njegovoj ćerki.

- Ma on nije normalan, oni moraju pod hitno da se razdvoje! Ovo više nije normalno, meni su ljudi rekli da se malo povučem, da prestanem da gledam zbog zdravlja mog, nije ni meni dobro zdravlje, ja ću da poludim više - rekao je Taki, pa dodao da planira da Maju odvede daleko od Srbije:

- Ona mora da ispoštuje obaveze koje ima, ali posle toga planiram da odemo u Švedsku. Ovo više nije normalno, on je dobio tužbu od žene, smirio se dva dana, to mu je i Miljana rekla, bio je dva dana ucveljen i tužan i sad opet isto. Video sam tamo sa Necom juče šta je bilo, ma nije ga sramota, nasilnik jedan. Moja Maja nosi sve na leđima, a ovaj, to ne traje od juče, to je već dve godine tako - besan je bio Taki.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

