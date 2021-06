MAJA MARINKOVIĆ SE OPERISALA ZA 20.000 €, A SADA PONOVO IDE POD NOŽ! Otkrila šta će sada PROMENITI, Janjuš poručio da je OSTAVLJA!

Maja Marinković svoj izgled u potpunosti je promenila estetskim korekcijama, a nedavno je izjavila da po završetku rijalitija planira ponovo da operiše grudi.

- Čim završim radim nove grudi! Treći put to ponavljam, tako da je to definitivno - rekla je ona prilikom gostovanja.

Njen dečko Marko Janjušević Janjuš na to je prokomentarisao da će raskinuti sa njom.

- Hvala Bogu tad nećemo biti zajedno - rekao je Janjuš.

- Nadaj se! - odgovorila mu je Maja u emisiji "Amidži Šou".

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Inače, Taki je nedavno izjavio da je svojoj mezimici platio sve plastične operacije i da su ga koštale 20.000 evra.

- Ja sam Maji platio sve operacije - grudi, napumpao sam joj i usta, i nosić, sve tetovaže. Sve sam ja to platio. To je koštalo oko 20.000 evra. Htela je da bude ko neke svetske glumice. Ozbiljne pare je ona iznela iz prošle Zadruge, a u kući je na kraju ostavila 100 evra. Sve je potrošila - na Janjuša, na rođendan 5.000 evra, proslave neke. Nema ona nikakve porno slike i snimke u telefonu, on stoji kod mene u sefu. Sve ja njene poruke ja imam, ja vodim njen Instagram - zaključuje on.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Kurir.rs/M.M.

