REKAO JE DA JE SA MNOM IZ SAŽALJENJA I DA KUPUJE MIR: Milica NIKAD ISKRENIJE o vezi sa Borom! Santana rešio da se SKROZ POVUČE!

Milica Kemez je ustala za crnim stolom i nikad iskrenije je pričala o odnosu sa Borom Santanom, a onda je Bora rešio da se skroz povuče iz tog odnosa.

- Nisam nikad nisam htela da budem, samo mi je onbio u glavi, htela sam da skrenem misli. Boravak mi se sveo na borbu za ljubav, videla sma da mižemo da gradimo zajednički život. ešto lepo i z amene i za njega, da se smirimo oboje - započela je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Rekao mi je da je bio sa mnom iz sažaljenja i da je kupovao mir. Znam da je ljudima lakše svoje neuspehe da pravdaju tuđim greškama, a ja sam i to prihvatila, da svali sve na mene i on i svi. Mislila sma da kod njega postoji emocija ali je to bio osećaj griže savesti zbog moje priče sa sestrom, pa posle sa Necom sam bila slamka spasa i kada je upao u probleme sa Brendonom, ja sma bila slamka spasa. Ja ne patetišem, volim moju sestru i dvoje, troje ljudi, on je tu. Nemam dostojanstvo u ljubavi. Svesna sma svega, išla sma protiv svih i svega i na kraju sam ja folirat i na njega volim i navukal sam mu bedu. Sve što sam trpela i preko čega sam prešla, dobijem da sam folirant, a on ćuti. Bilo bi dobro da što pre izađem i da nađem rešenje za sebe i svoj mozak, treba da vratim samopouzdanje - pričala je Milica.

- Ja se katastrofa osećam. Ne treba da budemo zajedno. Ne znam što je jurila za mnom, neka bude da sam je ja molio. Ne mogu da joj ne dam da jede, nema čoveka kojem ne bih dao. Imam grižu savet, kočio sma je i ona je mene. Ispali smo najveći dušmani jedno drugom, nesvesno, više ja njoj nego ona meni. Desi se neka situacija, pa hoću da je odbranim - objašnjavao je Bora.

foto: Printscreen/Zadruga

- On neće da bude kao prošle godine da smo izašli i da me je šutnuo - ubacila se Milica.

- Ma i da budemo zajedno neću da živim sa devojkom. Ne želim obaveze, ne želim da se pravdam bilo kome - bio je jasan Bora.

- Ne mogu da oprostim neke stvari, nije zaslužila ovo, do mene je. Ja ne znam da se ponašam sa devojkom. Kad sam u društvu znam , u vezi ne. Nije do nje, do mene je. Osećam da sam je ukanalio - nastavio je Bora.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jel si rekao Milici do kraja istinu za Mirelu? - upitao je voditelj Milan Milošević.

- Naravno, a kad bih rekao još nekoliko zadrugarki sa kojima sma ležao u krevetu, a nikad ne bih mogao da dokažem da nije bilo nešto više.

Kurir.rs/M.M.

