BIO JE GRUB, VUKAO ME JE, GOVORIO DA SAM BEDNA! Milica Kamez otkrila ŠOK detalje iz veze sa Borom, ovo ju je najviše BOLELO!

Milica Kemez otovrila je dušu o vezi sa Borom Santanom i priznala da su imali dosta problema u vezi.

- Pokušavamo već neki period da se razdvojimo. Ne možemo da gradimo vezu na normalan način, upadamo u nevolje. Znamo svi da je on nervozan kada su u pitanju Zadrugovizije, to mu znači. On mrzi da nastupa sa mnom, i prošli put je ispao haos... - govorila je Milica.

- Krenula je svađa oko kostima, pa sam ja rekla kao, šta ćeš sad, da nećeš da me tučeš? Imali smo neku svađu ispod pokrivača, drmao me je, stiskao da se smirim, da ne plačem. Obavili smo razgovor, on je rekao da će da ga optuže da je nasilnik. To se verovatno nije ni zapazilo tad, nije se ni poteglo. Prošle je dve nedelje od te katastrofalne svađe. I onda kad je krenuo to, ja sam htela da kažem da neće opet da bude grub, a rekla sam tučeš. Nije on mene nikada udario, lupio šamar, ali tu noć je bio grub bez razloga prema meni, imala sam panični napad, plakala celu noć. Govorio mi je da sam bedna, da mu navlačim bedu plakanjem. Vređao me je, vukao da pričam sa njim. To me je tako potreslo, do tada nismo imali svađu da pokaže da je grub prema meni. Još je prošlo nezapaženo. Pauli sam ispričala to, ona to zna. On meni u svađi govori neke stvari koje me najviše bole, tako i ja njemu. Zato sam mu pre pričala da je latentni homoseksualac, jer me je prošle godine vređao da Brendon ima bolje noge od mene, da će pre na njega da mu se d*gne. To njega najviše iznervira - pričala je Milica.

- A čini se da uvek krivca za sve loše što mu se desi u Zadruzi nađe u tebi - prokomentarisao je voditelj.

- Tako je. Ja ga uvek pitam da mi objasni šta sam ja njemu loše uradila, da sam ja prva krenula da ga vređam, napravila problem, unela problem od spolja kao on meni. Kad pogledam unazad naše svađe, to je zbog pesme, jer nisam stigla prva u prodavnicu. To je kao Kenan i Rialda. Kenan ima najgore mišljenje o svima, ćuti, Rialda pokupi sav hejt od zadrugara jer ustane i priča. Tako i Bora i ja. Ja pričam ono što mislim, neko skoči na mene, on kao skoči da me brani. Nije on kukavica, ali ne želi da se zamera sa ljudima. Evo primer, ako se svađa sa ljudima zbog mene, kako ga nisam sa Čorbom posvađala? Njega gotivi... Tako da nije ostalo zbog mene. On sa svima kupuje neki mir. A svi mene krive za našu vezu - govorila je Milica.

- Da li se ti osećaš voljeno kraj njega? - glasilo je pitanje.

- Ne znam. Ja imam neki problem. Nisam sa njim ni zbog neke s*ksualne privlačnosti, kao što ovde svi imaju svakog dana. Nisam sa njim ni zbog materijalnih stvari, ni zbog neke sigurnosti, ili ogromne podrške... Ja sam se patološki vezala za njega, kao da je deo moje porodice i glupo mi je da zamislim dan bez njega. Ja sam ovu kuću shvatila kao moj dom, sa njim živim i normalno mi je da se svađamo. Kao da smo muž i žena i živimo ovde. I onda kao zamisli da sam sa nekim drugim, a on je tu, moj muž - otkrila je Kemezova.

