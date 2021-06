GORKE SUZE POKAJANJA! Milica Kemez briznula u PLAČ, zajecala zbog TAJNIH PORUKA, Đedović je dokrajčio: ONA JE NAJVEĆE ZLO (VIDEO)

Milica Kemez zaratila je sa zadrugarima pred kraj sastanka, jer joj je bilo sasvim malo drame koju je ranije izazvala.

- Ti pored svih, pored Nece koji ti se mešao u vezu, ti biraš mene - odbrusila je Sanja.

- Ja imam često gnev i mržnju i bol u sebi i nesvesno povređujem ljude oko sebe. - poručila je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Milice ti lažeš da nisi znala, što nisu poruke javno poslate?! Nego su sakrivene u kafi? Ako si uplašena, što nisi skiknula i došla do Lepog Miće, kod tvog prijatelja, ti si to potegla, za Mirelu, da je priča nameštena od nas, e to su laži sa kojima si Bori isprala mozak! Ti si pričala da si mu pokazivala ispod pokrivača - odbrusio je Đedović.

- Sama radiš sebi! Uvek isto radiš! - odbrusila je MIna.

- To nije istina Đedoviću! - govorila je Milica u suzama.

- Imenom i prezimenom naveden Lepi Mića, Ermina i ja, Mirela se oglasila! - odbrusio je Marko.

- Što se tiče tri zlonamerne osobe, Ermina, ni danas mi nije jasno šta sam joj uradila, Neca, manipulisao je mojoj dobrotom prema njemu i treća osoba tu su mi Sanja i Ša! Đedoviću, ja nisam kriva za te poruke, jesam li ja kriva što je meni neko to poslao? - rekla je Milica.

- Milica je najveće zlo, to sam osetila - rekla je Dragana.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:13 BOJANA POKAZALA KAKO SU UKRASILI SOBU ZA BEBU! Šijanova izabranica broji sitno do POROĐAJA, a jedan motiv na zidu baš DOMINIRA!