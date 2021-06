BIVŠA ZADRUGARKA OSULA PALJBU PO KEMEZOVOJ, OTKRILA UZROKE NJENIH SVAĐA SA BOROM: Od Đukića počinje pakao, ja sam joj VEČITI trn!

Jelena Pešić, učesnica treće sezone rijalitija na ovim prostorima, svakodnevna je tema u Beloj kući i sada, a neretko je i razlog burnih svađa Milice Kemez i Bore Santane.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, ona je Borina dobra prijateljica, što se Kemezovoj nikako ne dopada, pa je pokušala i da utiče na to. Kako je taj odnos i dalje vrlo turbulentan, ekskluzivno za portal Pink.rs oglasila se i Jelena, koja je imala odgovor na sve što se trenutno dešava na velelepnom imanju u Šimanovcima:

- U suštini, Milica je jedna duboko nesrećna devojka, koja je svoju dušu, misli i život obojila u sivo i ne dozvoljava ni jednom zraku sunca da prodre u to njeno sivilo. Ona je alergična na svetlost i radost življenja - rekla je Jelena.

- Zašto sam ja načešći razlog svađa između Bore i Milice, samo Milica Kemez zna. Ja samo mogu da pretpostavim šta je u pitanju. Iskreno, Miličina netrpeljivost prema meni počela je i pre njenog odnosa sa Borom. Opsesivna, kakva jeste, bila je opterećena Đukićem u Zadruzi 3 i ja lično mislim da joj je kasnije smetalo što je Đukić bio blagonaklon prema meni. Tu počinje njen pakao koji je samo kulminirao kada je ušla sa Borom u vezu - počela je Jelena, pa dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- Takođe, Milica je naprosto jedna negativna devojka, puna loše energije i smetao joj je svako ko je bio spreman da zapeva, zaigra, nasmeje se, veseli i druži. To njena priroda i njen karakter nisu mogli da podnesu. Ja znam da joj je smetalo i to što sam ostala dosledna sebi u Zadruzi 3, a ona je na samu sebe pljunula već posle tri nedelje rijalitija. Njeno pravo lice najviše je došlo do izražaja kada mi je bio Peca u Rajskom vrtu. Svi su znali koliko sam vezana za svog brata i koliko sam želela da ga vidim. Nakon njegovog odlaska, a mog povratka u kuću, svaki zadrugar mi je prišao, pitao kako je Peca... jedino je Milica, u tom trenutku moja drugarica, okretala glavu i bila prosto ljuta. Samo ona zna zašto. Bora i ja smo drugari i to ćemo i ostati bez obzira na njegov odnos sa Milicom. Kada smo zajedno, mi se smejemo, uživamo, zezamo se, družimo, pevamo, izlazimo. Možda je trebalo da nauči nešto iz našeg odnosa i da shvati da je Bora, ako je bez pritiska i negativne energije oko sebe, jedan čaroban dečko, pun duha i želje za životom. Milica sve to lepo, prosto crpi iz njega. Ja im želim svu sreću u daljem odnosu. Ako jednom i završe zajedno u braku, ja ću je poštovati kao suprugu svog druga, ali zauvek bez želje i namere da je vidim u svojoj blizini. A to zašto mene krivi za sve priče u rijalitiju koje kolaju o njoj i njenoj prošlosti je zato što je navikla da ima dežurnog krivca. Pa zašto to, kao i obično, ne bi bila Jelena Pešić - večni trn u oku Milice Kemez.

foto: Printscreen RED tv

- Znate, svi smo mi, tokom boravka u Zadruzi, pominjali svoje prijatelje, drugare, drugarice... Jedino Milica Kemez nije imala koga od prijatelja da pomene, osim Tanje. I ona je danas bivša. Bora joj je danas lepo rekao da u njegovom životu nema bivših prijatelja. Da se on sa ljudima druži od detinjstva. Samo je Milica okružena bivšim ljubavima, bivšim drugaricama, bivšim kolegama, a kako je počela i sestru će proglasiti bivšom. Da sam na njenom mestu zapitala bih se zašto u svom životu nemam ni jednog jedinog prijatelja! To je poražavajuće, ali dovoljno govori o njoj, njenoj lojalnosti i spremnosti da se posveti jednom prijateljskom odnosu. I jos nesto - dosta njih iz naseg drustva nju ne zeli u drustvu a ne samo ja . Pa kako je to moguce ? Mozda ja gresim a sta je sa ostalim ljudima koji je ne zele ?! - završila je ona.

