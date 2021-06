MILICA KEMEZ NE ODUSTAJE OD BORE: Imamo još mnogo toga da REŠIMO! Zadrugarka nije štedela ni parove u Zadruzi, oplela PO SVIMA!

Milica Kemez je sa Drvetom mudrosti razgovarala u Rajskom vrtu o odnosima zadrugara i ljubavnim parovima.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovde se dešavaju stvari oko ketering klana, sve se tu dovodi na čistac. Ša ne prihvata istinu, dok će se Sanja i Filip pomiriti, to je aktuelno u Beloj kući - rekla je Milica.

Milica je potom kometarisala parove u Beloj kući.

- Kristijan i Kristina su jako skladan par, srasli su jedno sa drugim. On ima neki stav prema njoj da joj prebacuje nešto, a ona je drčna. Ovde niko nema stav. On nju omalovažava a to mi se ne sviđa - rekla je Milica, a odna je komentarisala Rialdu i Kenana:

- Njen jezik je oštar, a ona je često nervozna i ima taj stav drčan. Oni deluju kao najbolji ortaci. NJihovo društvo, šest žena i jedan muškarac, to nema poente, kao cimeri su - rekla je MIlica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mina i Mišel bi mogli da završe zajedno - govorila je Milica o Mišelu i Mini, a onda se osvrnula na Maju i Janjuša:

- Oni su sami krivi za njihov odnos, ali to što se dešava to nije normalno. Njega je sramota svega, ali ne može protiv sebe, tačnije bez nje - rekla je Milica.

- Jao, moj i Borin odnos je jako čudan, niko mi ne veruje. Ja sam se trudila da sredim sve. Ja tvrdim da nas dvoje imamo jos mnogo toga da rešimo - otkrila je Milica.

Kurir.rs/M.M.

