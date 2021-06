NEĆU VIŠE DA GA VIDIM, CEO SVET GA MRZI JER SE PERE OD MENE! Tara oplela po Ša, ne može da se POMIRI sa tim da i dalje voli Ivanu!

Nenad Aleksić Ša priznao je da i dalje voli bivšu suprugu Ivanu Aleksić, a nakon toga oglasila se Tara Simov.

- Ne verujem da me voli! Zvanično je kraj, neću da ga vidim! - rekla je Tara i dodala:

- Neću da se foliram, da budem u fazonu da mi nije dobro i to, iskreno mislim da se on pere pred kraj rijalitija i da pokušava da dobije simpatije naroda, jer je sebe ubedio da su pitanja koja dobija istinita, a ne veruje u znake koje mu šaljem... Hoće da se opere jer su mu bacili rovca da neće nastupati i da ga ceo svet mrzi. To sve radi iz straha.

Tara je istakla da smatra da reper voli i nju, ali da se plaši osude.

- Sumanuto je, ali i realno da se čovek pokaje zbog načina na koji je došlo do mog i njegovog odnosa. Treba da ga grize savest to nisu lepe stvari što je radio, ali za neke stvari treba da bira način, ne treba da laže, folira i pada pod uticaj drugi i na taj način povređuje ljude koje kaže da voli. U ovom slučaju kaže da voli i svoju suprugu i mene, a povredio nas je obe, doduše, nju na mnogo suroviji način nego mene. ne prepoznajem osobu sa kojom sam bila u vezi.

Podsetimo, Ša je rekao da voli Taru, ali i Ivanu, ali da poslednjih dana konstantno razmišlja o svojoj bivšoj ženi.

- Ajmo skroz iskreno. Da volim Taru, volim, znaju svi. Kroz period otkad je otišla, kroz pitanja, činjenice. To da ne verujem u stvari. Na pitanjima novinara kad je doprelo do mog mozga, počeo sam da razmišljam o Ivani svaki dan, svaki detalj. Nisam 10 meseci razmišao o putovanjima, šta smo prošli i šta smo radili. Kako je Marko rekao na sam pomen Ivane, reagujem. Da, volim Ivanu - rekao je Ša za crnim stolom i

- Pitao si me zbog koga plačem noću? Lomi se. Da je Tara po izlasku bila posvećena meni, da se oglašavala kao moja podrška, da mi je dala punu podršku, da je pokušala da dođe do mene, ja bih sa Tarom kad izađem nastavio. Ja sam svoju ljubav dokazao. Ja nisam dobio ništa za uzvrat. Dobio sam Tomovića, Mensura, likove koji su mi nebitni.

