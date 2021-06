UŠLI U ZADRUGU KAO PAR, A NAKON IZLASKA USLEDIO RASKID! Anja i Cvele otkrili da nisu zajedno: On želi slobodu i druge DEVOJKE!

Bivši zadrugari Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele su u "Zadrugu 4" ušli kao skladan par, ali je njihov boravak u rijalitiju bio i više nego turublentan.

Ipak, nakon izlaska, delovalo je da je par rešio sve nesuglasice, ali na kraju su odlučili da stave tačku na romansu.

foto: Printscreen/Red Tv

Naime, Cvele je prvi saopštio da su raskinuli, a potom se oglasila i Todorovićeva.

- Samo želim da se obratim svima koji me prate, a ima vas dosta. Anja i ja smo raskinuli zvanično i nećemo se miriti. To je to što imam da kažem na ovu temu. Ne želim da ispadam ološ kakvim me predstavljaju ljudi. Smatram da nisam kriv samo ja, a druga strana je doprinela da ja ovo presečem svojim lošim ponašanjem. Toliko o tome - napisao je Cvele.

foto: Printscreen/Red Tv

- Cvele i ja smo raskinuli posle godinu i po dana veze. Želi slobodu, želi druge devojke, ja mu više nisam bitna, i ispostavilo se da sve što sam sumnjala da je samo iz koristi sa mnom bila istina. Ovo je poslednji put da pričam o raskidu, nemojte me ništa pitati. Hvala na razumevanju i još jednom, tata, izvini što te nisam slušala, već sam birala emocije i bila slepa kod očiju, da bi me on ostavio nebrzo po izlasku iz rijalitija kad je dobio malo popularnosti. I neka mu je sa srećom sve što je uspeo uz pomoć mene – napisala je Anja.

foto: Printscreen

