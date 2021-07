DA JE UŠLA SAMA, SADA BI BILA KRALJICA! Paulin otac se oglasio i opleo po Franu i njihovoj vezi: Ljubomoran je, nema tu BUDUĆNOSTI

Paula Hublin je u rijaliti ušla sa dečkom Franom Pujasom, sa kojim je nakon samo tri dana zaratila. Paulin boravak su obeležila još tri turbulentna ljubavna odnosa, međutim kako se približilo finale, ona je ponovo bliska sa Franom, a svađe su sve učestalije.

Sada se oglasio Paulin otac, Matija Hublin, i u iskrenom razgovoru opleo po Franu i svojoj ćerki:

foto: Printscreen

- Ja sam od početka govorio, nema ništa od njihove veze. To je i sama Paula rekla. Nema tu nikakve budućnosti, oni su za sebe jedno, a za drugoga najgori. Kod njih je rivalstvo nekakvo. Fran je malo ljubomoran, on je to i pokazao, nisam ja to izmislio, već su to svi videli. On se ne veseli njenim uspesima, već je jednostavno ljubomoran na nju. Sve je trulo, ta Zadruga im je krenula jako ružno - priča Matija, pa dodaje:

- Bolje bi joj bilo da je ušla sama, da nije imala te gluposti i danas bi bila kraljica. Danas je nazivaju svakako, mada unutra su drugačiji uslovi. Lako je nama pričati, ali treba staviti tuđe cipele na noge, pa tek onda videti da li žuljaju ili ne žuljaju. Ja jedva čekam da se to završi, da popričam sa njom, da vidim šta mi ima reći na sve te gluposti, greške i kiksove koje je imala - zaključio je Matija Hublin.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

