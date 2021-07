REKLA SAM MU KAKO DA DOĐE DO IVANE, NADAM SE DA ĆE DA ME POSLUŠA! Nadica OBELODANILA savete koje je dala Ša: On se mnogo PLAŠI!

Nadica Zeljković bila je u Rajskom vrtu i prokomentarisala je odnose u Beloj kući, a provo je počela sa Nenadom Aleksićem Ša.

Kako komentarišeš Nenadovu promenu? - pitalo je Drvo.

foto: Printscreen/Zadruga, Damir Dervišagić

- Sinoć je bilo smešno, on daje savete Maji Marinković, gledam ga i smejem se. Nek je dočekao i on da daje savete. Došao je sebi jadnik, ali kad izađe napolje. Dala sam mu savete kako da dođe do Ivane. Smešni su muški, zagrizu nešto što ne mogu da pojedu, pa se zagrcnu. Biće dobro. Meni je ovde kao spa centar, oporavila sam ruke, navikla sam da ne radim, nikad nisam bila odmornije. Nikad se nisam pokajala što sam došla. Što kaže Filip skijam po mozgu - odgovorila je Nadica.

Meni izgleda kao da ćete ti i Nenad kad izađete biti najbolji prijatelji - reko je Drvo.

- Bićemo BFF. On je meni na početku bio super. Prema njemu sam posle bika surova, bio je jako bezobrazan. Ne odvratna da naudim, nego ciljam u centar da dođe sebi. Uradio je nešto što ne zaslužuje ni jedna žena. Ja znam čitav proces kako prolazi ta žena napolju. On se mnogo plaši da izađe napolje, boji se susreta sa Ivanom. Rekla sam mu kako da dođe do Ivane, nadam se da će da me posluša - pričala je Nadica.

foto: Printscreen/Zadruga, Damir Dervišagić

Koji je to savet? - pitalo je Drvo mudrosti.

- Jel neće nikio znati? Rekla sam mu nemoj da izađeš napolje i pišeš pesme. Najbolje je da saznaš gde se nalaziš i naletiš na nju, nemoj 101 ružu nego jednu. Nemoj da joj dozvoliš da se priprema, ovako naletiš na nju, pa šta ti Bog da. Sigurno ćete se zagrliti i početi da plačete. Ne dozovli da razmišlja kako će te videti, neka bude iznenadni susret, da vidi reakciju. Mislim da je to dobar savet. Jel mogu neku želju da mi ispuniš? Volela bih da vidim Kijin spot. Nemma tajnu, ali najstarija sam i dobro se kockam - rekla je Nadica.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:04 ŠUŠKA SE DA JE ZORANNAH PRED BANKROTOM, A ODAKLE JOJ PARE?! Blogerka otišla na letovanje, evo gde je pobegla iz SRBIJE! (VIDEO)