RIJALITI UČESNIK OTKRIO DA MU JE MAJA MARINKOVIĆ NAJVEĆA GREŠKA! Bio sa njom u vezi, a sada se gorko kaje i zbog nje ima PROBLEMA!

Milan Janković Čorba je ustao za crnim stolom i otkrio da mu je Maja Marinković bila najveća greška u rijalitiju.

- Čorba, kada bi ponovo ušao u Zadrugu, sa kojim devojkama bi ponovo ušao u vezu a sa kojim ne? - glasilo je pitanje.

- Na prvom mestu ne bih bio sa Majom, taj odnos je mnogo uticao na mene i moj boravak. To mi je nešto najteže što sam doživeo i šta mi se danas dešava zbog Maje u vezi sa Teodorom. Ne bih bio sa Tarom i sa Ninom Storm. Paula mi je bila zanimljiva. Sa Tarom sam doživeo histeriju koju je imao Ša i to je to. Sa Ninom ne, ona se zaljubila, nisam hteo da se pogiram sa njom. Najveća greška mi je Maja Marinković i to je to - odgovorio je Čorba.

- Care, da li imaš isto mišljenje o Čorbi? - pitao je Mića.

- Ne, kako se bliži kraj, nekako spuštamo konflikte. Ja sam dosta loših stvari pokazao. Zameram mu neke stvari, opet, ispao je mnogo puta fer prema meni kada drugi neki nisu bili, to su činjenice. Žao mi je zbog svakog konflikta koji sam imao ovde, ne samo sa njim - dodao je reper.

