MILJANA UDARILA JANJUŠA GDE GA NAJVIŠE BOLI! Maja i on zaratili sa Kulićevom: Njega boli uvo za DETE! (VIDEO)

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su sedeli ispred rehabilitacije , a zatim ušli u iznenadnu raspravu sa Miljanom Kulić.

- Kakve su to fore? Sa nama si završila! Sram te bilo. Ako te nešto zanima, pitaj me lično. Ti mene pitaš da li me je neko naveo. Mene boli ku*ac, ali ti si nekad kvarna, jako si bezobrazna! - rekla je Maja.

foto: Printscreen

- Šatro ta patetika, dete, boli njega ku*ac za dete - dobacila je Miljana Kulić.

Ti stvarno misliš da mene možeš da isprovociraš? Ja sam ti već objasnio - rekao je Janjuš.

- Više ništa nemoj da si mi zatražila! - rekla je Maja.

foto: Printscreen

- Plakaće opet - zapretio je on.

- I ti, kad ti dete kaže marš ološu - rekla je Miljana.

Maja je ispričala sve i Marku Đedoviću, pa je on shvatio da je Miljanin problem to što je on naveo Maju za favorita juče na sastanku, te da će tako i biti.

foto: Printscreen

- Pitala je koga je Đedović naveo da pobedi. Ona misli da koga ja navedem, on će da pobedi, narod samo mene sluša. Reći ću joj ja posle, ima da poludi. Kao šapnuću joj - govorio je Đedović.

Kurir.rs/I.B.

