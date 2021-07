ISPLIVALE PREPISKE KOJE DOKAZUJU DA JE BORA SPAVAO SA ROĐENOM SESTROM SVOJE DEVOJKE: Grlio me, svi su videli da je prisan sa mnom!

Gledaoci rijalitija "Zadruga" bili su zaintrigirani nagađanjima da je Bora Santana spavao sa rođenom sestrom svoje devojke Milice Kemez, Mirelom. Nekoliko puta tokom prethodnih 10 meseci, Bora je pokušavao da dokaže drugačije, a sada su isplivale prepiske koje dokazuju da je između njih dvoje ipak bilo nešto.

foto: Printscreen/Pink

U prepiskama koje su se pojavile u domaćim medijima stoje Mireline poruke sa Instagrama:

- Pa jeste me grlio, ja sam mu rekla da me ne drži za ruku. Ja to nisam tako gledala, nisam obraćala pažnju na to. I on celo veče mi govori "Poljubi me u obraz". I svi su videli da je on tako prisan sa mnom. Ali ovde je problem što sam ja - pisala je, između ostalog, Mirela.

foto: Printscreen

Međutim, to nije sve! Mirela je čak sa Milicinog Instagram profila odgovorila da nije obrisala poruke u kojima otkriva svoj odnos sa Borom, te da je baš briga!

- Ma ništa nisam, briga me baš - napisala je Mirela.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

00:13 LETNJA HALJINA I TRUDNIČKI STOMAK! Mia Borisavljević kao tinejdžerka, a samo što se ne porodi! Još malo i stiže BEBA (VIDEO)