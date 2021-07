MOJI RODITELJI SU SE RAZBOLELI ZBOG MENE! Miljana očajna zbog ponašanja u Zadruzi 5, okrivila sebe za svaku Marijinu SUZU! (VIDEO)

Miljana Kulić došla je na red da komentariše svoje učešće u "Zadruzi 4", pa otkrila šta nikada ne bi ponovila tokom rijalitija.

foto: Printscreen

- Svaka suza moje majke koju je prolila zbog mene jeste moja greška. Ja sam u tom momentu izabrala ljubav, nisam shvatala da porodica treba da mi bude bitnija od svih. Toliki su mi se problemi nagomilali. Mislim da su se moji roditelji razboleli zbog mojih gluposti. Kajem se što sam dozvolila čoveku (Kristijanu) da dolazi kod mene u apartman, a posle mi je on govorio svašta, znam koliko sam se pravdala, dozvolila sam sebi da jedan ološ od čoveka... Uvek pogrešne ljude nađem i idealizujem. Krivo mi je zbog majke, lošeg ljubavnog odnosa i dan-danas mi je on u podsvesti, možda je sve moglo da bude drugačije. Ološi su svi koji su mi uvredili porodicu, sve pamtim, sa njima ću se obračunati kad izađem, samo sam jednom Stefanu uzvratila istom uvredom, a svi su me gazili. Mišel mi jutros nije skuvao kafu, polio me je vrelom kafom, a narukvica može da se popravi. Bolje da sam Bojanu Saviću dala na značaju - ispričala je Miljana.

foto: Printscreen

- Gde su mi majice i gaće, zašto se to nije vratilo? - pitao je Mišel.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:55 VIŠE NE KRIJE SVOJ LJUBAVNI STATUS! Mlada pevačica Angelina otkrila da je ZALJUBLJENA, a evo šta je rekla o bivšem dečku!