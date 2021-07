POKIDALA MI JE NARUKVICU KOJU SAM DOBIO OD MAJKE, UKRALA GAĆE I MAJICU: Mišel se sukobio sa Miljanom, nije mu lako! (VIDEO)

Mišel Gvozdenović ispričao je sve detalje sukoba sa Miljanom Kulić.

Miljana je Mišelu ukrala majicu kako bi je sačuvala za uspomenu, a pevač je sada otkrio koliko je ga to potreslo.

"Jutros je krenulo neko ludilo, krenula je da uzme moje stvari. Pokidala mi je narukvicu koju sam dobio od svoje majke. Ne volim da mi bilo ko dira stvari, pa ni ona moja. Ja nikome nisam dirao stvari. Jutroa sam skuvao kafu za mene i Aleks, njoj nisam hteo, ona je uzela ispolivala se. Pričala je da sam je polio sa vrelom kafom. Uzela je jutros moju majicu i gaće", pričao je Mišel.

foto: Printscreen

"Nećemo da udaramo na patetiku. Nije trebalo da dođe do toga. Stvarno je mizerno i bezobrazno. Prebacila mi je sve stvari na pod da bi mi uzela džak. Lupila mi je šamar, nema potrebe za tim. Kao da želi da me dovede do ludila u poslednjen danu. Videli ste svi da sma maksimalno spustio loptu, a ona ide do krajnjeg bezobrazluka", nastavio je Mišel.

"Kakav kontakt ćeš sada imati sa Miljanom?", pitao je Janjuš.

"Nikakav. VIše puta sma spuštao loptu. Neko ide do tih granica sa takvim bezobrazlukom", odgovorio je pevač.

"Nestalo mi je preko 10 majici. Za jednu majicu sam siguran i gaće, za koje ne znam šta će joj. Da li ona tera inat, opšti bezorazluk je u pitanju. Hoće da me dovede do ludila. Svaki put kad sa njom pokušavaš da budeš bolji, ona je u narednom trenutku sve bezobraznija. Hoću što pre svom domu", pričao je Gvozdenović.

Kurir.rs/K.Đ.