MINA SE ZAROZALA U SUZAMA I OSTAVILA CARA USRED EMISIJE: Filip pobesneo pa napustio studio, drama se nastavlja i posle RIJALITIJA!

Mina Vrbaški i Filip Car pogedali su video klip njegove veze sa Sanjom Stanković u jednoj emisiji.

Car je govorio kako mu nije trebalo da radi ovakve stvari, a Mina je sve vreme bila vidno neraspoložena. Haos je nastavio kada se jedna gledateljka uključila u program.

"Mnogo je više kriv Car, a ona što je dozvolila to", rekla je gledateljka.

"A niste primetili dakad treba da joj bude krivo, ona se ponaša kao da je osvojila džek pot! Ja sam vakcinisan protiv toga! Ja sam nju izabrao, pa mora da me grize savest. Samo što mi se nije po*rala u usta! Svi moji prijatelji mi kažu da me ne prepoznaju! Se*e mi se od svega! Bude li mi se ovako nastavljalo... Pa deset meseci sam sebi omču oko vrata stavljao. Ona se hrani time što se ja borim, nerviram, ali ja ne mogu", pričao je Car zbog kog je Mina napustila studio.

Car se potom vratio i nastavio da vređa Minu, a ona je počela da plače.

Mina Vrbaški vratila se u emisiju, pa odlučila da stavi tačku na sve sa Filipom Carem, a nije mogla ni da zaustavi suze zbog žučne rasprave koju su imali u studiju:

"Meni više ništa ne treba, na sve mislim. Ne treba mi sve ovo, mislim na odnos sa Filipom!"

"To se onda tako kaže, a ne da me izluđuješ postupcima. Ti si mene napravila najvećim debilom, ne možeš doći ovde da budeš mangup, a ja mali miš! Njoj je sada zadnji voz", govorio je Car.

"U pravu je za sve. On zna kako se ja ponašam prema njemu, govorim mu sve vreme da ostavi telefon i da ne dozvoljava da ga truju", nastavila je Mina.

Došlo je do preokreta, pa je Filip napustio emisiju, ali se ubrzo vratio da kaže da ipak oni ne treba da budu zajedno.

