GOLUBOVIĆ OCRNIO BIVŠE CIMERE: Tara i Ša su psihopatija, Tomović Don Žuan na baterije, a Nadicu ne boli šta joj radi ĆERKA!

Kristijan Golubović javno je izneo svoje mišljenje o bivšim cimerima iz rijalitija.

On je na svoj način opisao Kristinu Kiju Kockar, Nadicu Zeljković, Vladimira Tomovića, kao i rijaliti par Taru Simov i Nenada Aleksića Ša. Prvi na udaru bili su Tara i Ša.

foto: Nemanja Nikolić

"Pođimo od toga da mu je udarila devet šamara, i on viče da udari još. Zato neke stvari meni nisu jasne. Imate traumu i psihičko poniženje. Nema grama ljubavi, poštovanja, ona hoće da izađe... Nama oni nisu objasnili njihov odnos, a sve vreme su se krili. Videla se ta psihopatija, svađaju se malo nakaradnije, a kad su ozvaničili vezu, onda je nastala salva ludila. Tara je divlja, ona je vaspitana po klubovima, na makedonskoj kaldrmi... Majka joj isto tako, živela u jednom polusvetu, ludilu, otac dinamika, golman poznati. To je uticalo na nju, ima ona elokventnost, ali šta će to jednoj devojci, dami?", pričao je Kristijan.

foto: Printscreen/PINK, Nemanja Nikolić

"Ja moram da kažem da Nadicu nije bolelo što je Vuk Mob rekao da joj je svršio pijanoj da joj pravi dete, nije je bolelo što ju je brka je*ao u kupatilu a kao prali veš, kao Kristina i ja. Meni nije jasno kako je moguće da nju bole svađe sa mnom, a ne ono što je radila njena ćerka sa klozetskoj šolji. Kelnerica na zemlji je Nadica, a na nebu je Kija. Ona meni kaže da sam nasilnik, a niko ne zna šta se sve desilo. Ona je rekla da je Tara više iritira od Lune, ne mogu da kažem ništa dobro o njoj. Nju Luna ne iritira, a ona joj uništila porodicu. Nadica je đuskala kada je Sloba pevao, pa mene Ivana krivi za raspad braka ne Kristinu. Ona nije trebalo da dođe na tu žurku", pričao je Kristijan o Kiji i Nadici.

foto: Printscreen

"Ovo sa Ivanom i Tomovićem, to je mizerija. Ja ne znam šta tražiš njega, to su sve manipulatori. On je prezire, znam to. On je takav. Don Žuan na baterije, mislim da je to pravo, da praviš veze sa ženama po rijalitijima, i posle ništa. Padaju žene, visok, zdrav rav, ali tuc muc, vidi se folirancija. Posle dve nedelje sve shvataju da je to sve šuplja priča", pričao je Kristijan u "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ.