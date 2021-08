KRISTIJAN OTKRIO U KAKVOM JE ODNOSU SA ĆERKOM: A onda priznao šta je potrebno da veza sa Kristinom NADMAŠI njegov brak sa Ivanom!

Kristijan Golubović je u emisiji otkrio u kakvom je odnosu sa ćerkom Verom, a onda je priznao šta je potrebno da veza sa Kristinom nadmaši njegov brak sa Ivanom.

- Želim mu sve najbolje, vidim da se pokazao da je prijatelj, pedantan, jedino mu zameram što je to uradio Ivani na nacionalnoj televiziji. Krivo mu je zbog toga, Ivana će biti dobro, ali slušali smo kakva je ona žena, nije zaslužila to. Da li viđaš malu Veru? - pričala je gledateljka.

- Da, to je normalan odnos, sve se to stišalo. Vidim njenu setu kroz oči, kroz njeno telo koje je oslabilo, kroz njene sede kose u trideset petoj godini, ona niti se farba, niti se šminka. Vera je centar Ivaninog sveta, posvetila se njoj. Mene grize savest ogromna, i kažem Kristini, da prvi put gledam koga sam ostavio, i da ovo naše mora da bude superlativ. Moramo da prevaziđemo ljubav, moramo da napravimo hit od našeg života, i da naše dete mora da bude olimpijski šampion da bi se poistovetio sa onim što Ivana i Vera meni znače i šta su mi pružile u životu - govorio je Kristijan.

Za tvoj odnos sa Verom je zaslužna ona? - pitala je gledateljka.

- Ona nema odbojni odnos, ali se promenio. Kad se sretnemo, mi kao da smo i dalje u vezi, pozdravimo se, zagrlimo se, a dete je sasvim normalno, imamo naš odnos kao otac i ćerka. Ona je privrženija majci, i meni je to falilo, da skoči oko mene, da je gnjavim, da je češkam... To me je bolelo godinama. Od tog lošeg što sam ja napravio, bar je nešto dobro ispalo, shvatio sam i ja gde sam pogrešio, pa sam doveo i Kristinu ispred, i Ivana zna da sam tu uvek za njih - dodao je Kristijan u emisiji "Narod pita".

