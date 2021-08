GLEDATELJKA IZNELA JEZIVE DETLJE O ZOLI! U sve upletena i Miljana Kulić: On je nju iskoristio, a ona je zaštićena jer je LUDA!

U studio se uključila gledateljka pa počela da vređa Lazara Čolića Zolu, iznela je detalje iz njegovog odnosa sa Miljanom Kulić.

- On je balman, znam mu porodicu, on i njegov menadžer su tipovali Miljanu. Iskorišćava je zbog para, uzima joj pare, on je na*koman, svi ga u Derventi znaju, ja sam iz Bosne znam sve, on je Miljanu iskoristio, što se tiče zakona ona je zaštićena jer je luda, a on nije. Svi znamo da je uzimao od nje pare - rekla je gledateljka pa prokomentarisala ponašanje Nenada Aleksića Ša - Ša i njegovo ponašanje, to nema smisla - Plakala sam šta si radio Miljani, ti psuješ njenu bolesnu majku, sram te bilo, znaš ti čija sam ja majka, nemoj da progovorim ti si jedan organizovani kriminal - dodala je gledateljka

- Bio sam u zatvoru u Nišu pre neki dan, ali šta da radim - priznao je Zola.

- Šta si ti preživeo, terao si Miljanu da se drogirate, vidi na šta ličiš, sram te bilo, vi samo tipujete Miljanu da joj uzimate pare, ja sam blizu Ovče, ti si tu u tom smeštaju, znam sve. Nije mi dobro kada vidim šta joj radiš, šta je večeras bilo - pitala je gledateljka.

- Za moju majku je rekla da je najveća ku*va i ja sam odgovarao pesmama i ona me gađala stolom, čašom i stolicom - rekao je Zola.

- Ti si njoj napravio tri deteta, ti si nju zlostavljao, ona je u zaštiti država, a ti si na*koman, jedan balman - dodala je gledateljka pa dodala - Ona je prava majka, da mogu svašta bi ti uradila - rekla je gledateljka.

- Da li prava majka može da kocka i laže - pitao je Zola.

- Što nisi sekao drva tamo, što si došao u Beograd, moja familija je iz Dervente sve su mi rekli, ništa se ti ne brini, svi njeni fanovi ćemo da pokrenemo da ideš u zatvor - prekinula je vezu gledateljka.

- Ja ljude hoću da saslušam ali kada mi neko kaže laž nakon ovakvog skandala, zamisli mozak te osobe. Majku sam pitao da li da joj pomognem, ona mi je rekla da nisam normalan. Ona ima svoju terapiju ali neće da pije redovno, ona mene kune, uvaljuje u probleme, piše na internetu u moje ime - završio je Zola u emisiji "Narod pita".

