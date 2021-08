ZOLA DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA, DO DETALJA OTKRIO KAKO JE BEŽAO OD MILJANE: Tražila me je po lokalima, nisam želeo PROBLEME!

Lazar Čolić Zola je dočekao svojih pet minuta, pa konačno obelodanio šta se krije iza brojnih natpisa da su Kulićeva i on ponovo zajedno.

- Večeras sam dobio potrebu da ispričam svoju stranu priču, čuo sam neke tračeve o sebi, ne mogu da verujem. Kad sam čuo da je ona otišla u Derventu, ja nisam bio tamo, kontaktirao sam drugara da mi pošalje neke snimke iz Novog Sada, ja sam to okačio. Rekao sam i majci da idem sam, da ne idem tamo sa Miljanom, ona me je tražila po lokalima, ljudi su me zvali da mi kažu. Nije da imam bilo kakav strah, ali nisam želeo da se dešavaju neki problemi. Možda niste ni obavešteni o problemima koji su se dešavali i u Beogradu. I zvala me je sad, da mi kaže da možda neće ni doći u emisiju - govorio je Zola.

Takođe je otkrio mišljenje o odnosu Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, a on se ogradio od svega i naglasio da sa Majom nije, niti će razgovarati:

- Devojka me ne zanima, neću ni pričati sa njom. Njihov odnos mi je bio nenormalan, ali ko sam ja da kažem šta je normalno, a šta ne? Ne znam da li igraju igru, neke stvari su mi čudne, ali neka Janjuš radi šta misli da treba, ako je njima lepo, ako ih to radi, neka nastave - rekao je Zola.

