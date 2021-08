RIALDA NIKAD BRUTALNIJE O TARI I ŠA: Oni su za posmatranje, mora neki institut da im pomogne! A tek šta je još rekla za REPERA

Rialda Karahasanović jedna je od najuspešnija učesnica četvrte sezone rijalitija „Zadruga“ jer je izašla sa svim mogućim simpatijama publike, ali i dečkom. Ona i maneken Kenan Tahirović ostali su zajedno i nakon devet meseci boravka u rijalitiju uprkos prozivkama i prognozama da će propasti i da od njihove veze neće biti ništa.

- Nama ide savršeno, prošle nedelje smo se smestili u Beogradu i sada živimo zajedno. Imam mnogo nastupa, pa gledam da Kenan ide sa mnom gde god može, da budemo zajedno. Dvadeset i četiri časa nam je malo. On nekad neće da ide sa mnom, kaže, da bi se oslobodila na sceni. Kenanu kažem u šali: "Ko oženi pevačicu, opština ga sahranjuje".

Je l' ti lakše kada je Kenan u publici ili kada nije tu?

Zanimljivo je kada je tu, a ja flertujem s publikom. On me onako popreko gleda, ali ne smeta mu. Imam svoj performans.

Da li se Kenan konačno otvorio i prevazišao neke barijere koje je imao u „Zadruzi"?

- On je imao barijeru da priča o nekim stvarima i da naše interne sukobe izvede načistac. Sve je to zbog kamera, prostora. Sad je naša komunikacija mnogo bolja, sve je lakše i ne bih bila u vezi da ne smatram da će uspeti. Bilo nam je super, odlično, a sad je još bolje.

Tokom tvog učešća u „Zadruzi“ nagađalo se i pisalo da si imala neku vezu sa ženom, da li je istina?

To nije istina, ne mogu da utičem na to šta se piše i nagada, a nije istina ni da imam dete koje krijem. Bavimo se šou- biznisom, pa smo dali svoj život na dlanu. Volim muškarce, ne volim žene. Imam pored sebe najboljeg muškarca na svetu.

Goruća tema su svakako Tara Simov i Nenad Aleksić Ša. Kako komentarišeš sve što se oko njih dešava?

Ta mlada devojka će izgubiti glavu ako ovako nastavi. Tara umalo nije izgubila glavu u udesu. Sve je to zbog toga što se zabavlja sa dečkom koji je 25 godina stariji od nje, i on joj kaže da je do jaja da vozi kola bez dozvole. Nebitno je što možeš da ubiješ nekoga, eventualno sebe.

Misliš da je Ša kriv za sve?

- Naravno, on joj govori da je kul sve to što ona radi. Najbolje je da ukinu polaganje i da stave vozačke dozvole na trafike da se prodaju da svako može da ode i da ih kupi. Tara i Ša su famozni. Za njih dvoje je potreban neki poseban institut za posmatranje, da im pomogne. Tamo je bilo svega.

Da li si se plašila da će te neko prebiti?

Nisam strahovala od fizičkog sukoba, nalazili smo se na mestu gde i ne može da dode tako lako do nekog obračuna. Tu su postojali ljudi koji su sprečavali da dođe do nekih ekstrema. Ne bojim se nikoga, ali nisam išla ka tome da se sukobljavam. Imala sam trenutke kada umalo nije došlo do toga. Psiha mi je bila jaka i podsvest da ne uradim neke stvari.

Da li bi ponovila iskustvo i ušla u rijaliti?

- Sad trenutno razmišljam o nekim drugim stvarima, o karijeri, životu, obavezama, planovima koje sam kreirala. O ponovnom učešću ne razmišljam, ali ja sam neko ko je naučio da nikada ne kaže ne. Da ne bih rekla, pa porekla.

