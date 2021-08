TARA SE VIDELA SA VUKOM MOBOM: Ša izneo tajne svoje BIVŠE, ona ga BLOKIRALA, a ovako objašnjava DRAMU I NASILJE!

Nenad Aleksić Ša otkrio je kako se oseća posle raskida sa rijaliti učesnicom Tarom Simov.

Rijaliti par izazvao je brojne komentare javnosti zbog svoje burne veze, a reper je imao kratak komentar.

- Bio sam u vezi, sad nisam u vezi. Sad sam solo, eto... - ispričao je na početku Ša.

- Nismo se čuli, razmenili smo par nekih poruka, ne toliko grubih, ali nisu ni toliko lepe. Nakon emisije, juče, danas. Blokirala me je. Taj detalj da će tražiti zabranu prilaska, nije mi jasan. Niti je pratim, niti gledam gde je, sa kim je... Ali uvek dođe do mene, kao što može i do nje, jer prenose fanovi, antifanovi... - odgovorio je Ša.

Videli smo onu neprijatnu scenu u toaletu, šta se tačno desilo?

- To je predstavljeno pregrubo, ja nisam nasilan. Ušla je u WC, ne zbog neke svađe, nego kao ono: "Skloni se od mene". Mene je strah da neko nešto sebi ne uradi, da ne naudi, zbog toga je to. Ja kažem da je svađa bila zbog ključeva od kola, a ona da je zbog nečeg drugog. Na ljudima je da misle zbog čega je, ona ima jednu, ja drugu priču - rekao je reper.

Pojavile su se fotografije sa tvojom bivšom devojkom.

- Ko kaže da je to Daria uopšte? Neću na tu temu uošte da pričam, sa devojkom nemam kontakt. Ne bih uopšte nju da spominjem, ja nju ne zanima, ona me, mi smo završili bilo kakvu priču. Od juče, prekjuče nismo u kontaktu, otpratili smo se. Ne bih da pričam o njoj. Devojka je bezveze upletena. Niti mi je devojka, niti će biti. Ne zanima me ona, niti ja nju zanimam - istakao je Ša.

Javnost je polemisala i oko toga da li Tara ima novog dečka, da li si se oko toga čuo sa njom?

- Ne znam ni da li ima dečka, da li nema. Sve što radi, radi sebi, ne radi meni. Ja se ne igram rijalitija. Ne radim ništa da bih joj naudio. Ona je mene ostavila, nema šta da mi smeta. Ako je odlučila da ide dalje, odlučila je da ide dalje. Posle nekih stvari stvarno ne želim pomirenje. Posle saznanja da se videla sa Vukom Mobom sinoć, stvarno ne želim. Nekako mi je to preseklo sve! On joj je bivši dečko... Čula se i sa Italijanom, bivšim dečkom... Ne znam što bi meni zamerili ovo (bivšu devojku), kad mogu i njoj ovo. Ali to je manje bitno. Ne želim da se igram. Ali počeo sam da se hladim kad sam saznao da se videla sa Vukom. To je nešto... - poručio je Ša.

Na kraju je progovorio i o Sandri Rešić.

- Sa Sandrom sam bio u prijateljsko-neprijateljskim odnosima... Ona je igrala na dve strane, nije mi prijatelj, prijatelj je neko ko je uz tebe - istakao je Ša.

