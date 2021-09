S*KS AFERA TRESE BELU KUĆU! Sandra Čaprić imala vrelu akciju sa ovim cimerom pre ZADRUGE? Umešan i još jedan zadrugar

Opšti haos izbio je tokom noći između Sandre Čaprić i Stefana Mihića, a u sve je umešan bio i Marko Osmakčić. Naime, Sandri se nije svidelo ono što je Stefan pričao o njoj, a Marko se umešao i rekao kako je Čaprićeva bila u krevetu sa Mihićem tokom boravka u karantinu.

- Ne možeš tako, ne možeš tako! Moraš da salušaš i drugu stranu. Da li sam spomenula Stefana jednom? - rekla je Sandra.

- Ja sam prema tebi bio kao prema sestri - govorio je Stefan. - A šta si ti sad? Ti si kreten jedan običan! Šta sam ja uradila tebi? Pitaj dečka što se dere! Ti si kriv zbog ovoga - rekla je Sandra.

- Smešna si - pričao je Stefan.

- Jedi g*vna! Ti si kreten. Jesi ti zvao mene da dođem kod tebe? Prestani da lažeš! Ja sam svratila do tebe jer si me zvao - dodala je Sandra.

- Ne želim da pričam sa tobom. Ne želim takvog prijatelja. Ja sam bio fer i korektan prema njemu. Samo nastavi tako. Ti znaš - rekao je Stefan.

foto: printscreen

- S jedne strane, on je p*ka, jer je govorio da sam ja povređen zbog tebe. Druga stvar, na kraju krajeva on kaže da si bila ti kod njega u krevetu. Očigledno je to istina. Ja sam njega napao: "Brate, šta si ti sr*o o meni?" Daj ljudi da se ne cimamo, da zaboravimo ovu temu - umešao se Marko.

kurir.rs

Bonus video:

02:02 Sale Luks dobio suvenir: Deniz mu u WC skinula gaćice