NIKO ME NIJE PITAO KAKO SU MI RODITELJI! Miljana ogorčena na zadrugare, ove sezone ne želi nijednog PRIJATELJA u Beloj kući!

Lepi Mića izabran je ovonedeljnog vođu, a nakon što je završio sa podelom budžeta, zadrugari su komentarisali njegovu podelu.

- Vidim po nekim licima da su nezadovoljni Mićinom podelom budžeta. Postoje neki ljudi koji su očekivali veliki budžet zato što ste prijatelji, a dobili su male budžete, pa sad ćute - rekao je Bane, pa se na to nadovezao i Zverka:

- Iskreno sam očekivao mali budžet - rekao je Zverka.

Nakon njihovog izlaganja, Miljana Kulić se javila za reč:

foto: Printscreen

- Što se tiče podele budžeta, ovde apsolutno svako gleda sebe. Svi smo ovde ušli zbog sebe, svakome od nas je bitno da se bori za sebe. Što se tiče tvoje podele budžeta, podelio si onako kako smatraš da treba. Ovde me boli du** za sve, osim za Filipa Cara i Mensura. Niko od nas nije bio budala ni lud, video je da čovek spava tu. Nisam želela da mu dam svoj krevet, jer sam ga ja i osvojila. On da nije sposoban za rijaliti ne bi bio ovde. Ulazili smo Mićo u najgore konflikte i sukobe, pa nismo razmišlajli da ti imaš te godine. Mićo, malo od tvoga podaj, možda će Dalila biti zadovoljnija. Ja sam prva koja kaže da neće dati, ali uvek svima sve dam. Kad sam ušla u kuću, isterivala si me iz kreveta, nisu mi dali garderober, niko nije imao obzira prema meni kada je meni najteže bilo. Ja sam zadovoljna, dao si mi veliki budžet. Nisam ušla ni sa kim ovde da se ližem , niti da sklapam prijateljstva osim ako mi se to ne desi. Meni niko nije čestitao posle Zadruge na trećem mestu niti me je pitao kako su mi roditelji - rekla je Miljana, na šta se javila Vampirica za reč i rekla:

- Iznenađena sam kako si podelio ovaj budžet, mislim da je bilo jako pravično. Veliki broj je rekao da bi oni isto uradili kao on i da bi svojim prijateljima dali velike budžete kao da je to normalno. Po meni to nije normalno, treba se ipak voditi nekim principima.Ti si rekla da sam ja nesposobna, a ja sam dobila najveći život. Ja sam vampirica zato što živim u svetu vampira i navikla sam se na takav način života - rekla je Vampirica.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:49 Miljana Kulić