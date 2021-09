ĐETIĆ BAŠ NISKO UDARI: Ša je LUZER decenije! Žešće ispljuvao repera, otkrio šta ima sa Ivanom, a njemu zakazao FAJT

Vladimir Tomović koristi svaku priliku da se obruši na Nenada Aleksića Ša, koji je dobio novi epitet zbog skandaloznog ponašanja u Zadruzi 4.

Saga gubitnika nacije, kako ga većina doživljava, postala je s vremenom telenovela bez kraja, dok se mišljenje da je Ša luzer decenije, kako ga karakteriše Vladimir Tomović, nije promenilo.

- On je znao da sam ja u pravu kada sam mu govorio neke stvariu rijalitiju, ali nije hteo to da prizna. Mislim da je čovek veliki gubitnik, Ša je luzer decenije i tako će ostati, bilo šta da uradi sada, uđe ponovo u rijaliti ili ne, promeni se ili ne, on ostaje isti onaj Ša. Kakav je, ko je on, šta je on, svi su to videli i to je jasno kao dan. Neću promeniti svoje mišljenje nikad.

Ti najbolje možeš da oceniš Ivanu. Kako ti se čini ona nakon razvoda i svega?

- Ona je jaka žena i ponaša se kao dama u svim situacijama, dostojanstveno i odvažno. Nije ona iz tog našeg rijaliti zoološkog vrta. Ona je prizemna, vredna i zdrava žena. Ja sam svoje o lvani rekao i pre, ništa se promenilo nije, o njoj mislim sve najbolje. Ja sam javno stao na njenu stranu, čuli smo se nakon izlaska, bila je kod mene u Baru, provodili smo vreme zajedno. Ivana mi nije devojka ako na to aludirate, ja imam devojku.

Mediji su spekulisali da ulazite zajedno u rijaliti?

- Ja ne ulazim sigurno, to mogu da vam kažem. S nekim s kim ste na sudu ne možete da se dogovorite za dalju saradnju, da li ulazi Ivana, ne znam, ali ako odluči da uđe, to je njena stvar, podržao bih je u tom slučaju. Gde sam ja stao, nek ona nastavi, ali se iskreno nadam da neće.

Ivana se nije nikad oglašavala, ali u njenoj poslednjoj objavite spominje?

- Video sam to, sve je lepo rekla. To dovoljno govori o našem odnosu, nit se ja svetim nekome preko nje, niti njoj trebam ja da bi se svetila, svašta... Neću da komentarišem to, vreme će pokazati sve.

Tvoj ljuti rival Mensur ulazi u novu sezonu „Zadruge", pričao je o tebi...

- Nisam ispratio ništa, pa ne mogu da komentarišem. Šta god da je rekao, može me videti kad god poželi. Ako me baš traži neko od zadrugara, zna gde me može naći uvek i u svako doba. Ja se nikog ne bojim.

Produkcija najavljuje nikad žešći rijaliti, ko će se izdvojiti?

- Skandal će nastaviti ovi što su skandalozno i završili, Maja, Janjuš, Tara, mada treba ostaviti prostora ovim novim, oni uvek mogu da iznenade, pa da sve ode u drugom pravcu. Mene su dugo pominjali nakon što sam izašao, nadam se da više neće, da će se ovi stari uhvatiti u koštac s novim, da će se stvarati neke nove rijaliti priče, ove stare su već sve ispričane.

Rialdi treba jak muškarac

Mnogi su česte Tomovićeve prozivke na Kenanov račun gledali kao ljubomoru jer se spekulisalo da se Vladimiru sviđa Rialda, što on nije nikad priznao niti demantovao.

- Bila je ta neka igra jesmo li se poljubili ili ne. Ja Kenana nisam nikad napadao bez razloga. Za sve što sam mu rekao i sad stojim iza toga. Kad sahraniš nekog bitnog, valjda si tužan, a ne provodiš se po kafanama. Nebitno, mislim da Rialdi treba jak muškarac, to sam mislio tad i sad mislim isto.

Nije bilo muški od nas

Nakon brutalne tuče s Vladimirom Tomovićem Miki Đuričić izbačen je iz rijalitija "Zadruga 4". Vladimir je tad završio sav u posekotinama i krvav. Miki se vraća u novu sezonu, a o njihovom okršaju Tomović kaže: To nije bilo muški od nas. Kažem za obojicu jer se hladne glave najbolje razmišlja. Mi smo to rešili tada, sigurno se to ne bi ponovilo opet, ja nemam problem s Mikijem, možemo se sresti oči u oči nakon svega, tu ne bi bilo problema. U "Zadruzi" se više sresti nećemo.

