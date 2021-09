MIKI OTKRIO SOČNE DETALJE IZ VEZE SA NADEŽDOM Bili smo intimni na VASKRS tek posle 10 meseci, a ove zadrugarke bi sve ODMAH! VIDEO

Miki Đuričić i Tanja Jovićević gotovo pred zoru su porazgovarali na temu muško-ženskih odnosa i naravno na njima omiljenu temu muzike.

- Tanja, bio sam i ja mlad, nije se tako lako do pi*ke dolazilo, šta je ovo je*em ti boga. Ajde mladi su i treba da imaju se*s, ali drugi dan uskočila u krevet i naskočila na ku*ac. Ja sam za to da se je*u, nije to problem, ali drugi dan ajde boga ti gledaju te roditelji, na televiziji si. Ajde ušao si u vezu ili vodiš ljubav sa svojom ženom. Više mi je bezveze ti koji gledaju, voajeri nego mi nego što radimo to u zatvorenom prostoru, ali čekaj polako, ne razumem - govorio je Miki.

- Mene to uvek šokira - dodala je Tanja.

- I ja sam bio u nekoj vezi u prvoj sezoni, ali sam zaštitio tu ženu, nisam dao da joj se reč kaže, dok je trajalo trajalo posle druga priča, nemam ja prava da morališem, imao sam se*s na Uskrs, aman, ali eto desilo mi se, ali posle deset meseci - nastavio je Đuričić.

- Nego pazi ti Tanja, da tebe neko ne izje*e - našalio se Miki.

- Nema šanse, teoretske šanse - smejala se Tanja.

